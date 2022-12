Évictions et reprises de logement - La Ville de Montréal déploie une campagne de sensibilisation pour mieux protéger les locataires

MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que de nombreux locataires recevront, au cours des prochaines semaines, un avis d'éviction ou de reprise de logement en vue du 1er juillet prochain, la Ville de Montréal déploie une campagne de sensibilisation visant à mieux les informer sur leurs droits ainsi que sur les ressources à leur disposition.

La campagne, lancée sur les réseaux sociaux de la Ville ainsi que sur Montreal.ca, rappelle aux locataires l'importance de bien se protéger alors que la pénurie de logements abordables persiste dans la métropole et que certains locataires peuvent avoir de la difficulté à faire valoir leurs droits en raison de la complexité du cadre juridique.

« Nous demandons, encore cette année, aux propriétaires de se soumettre aux règles en matière de droit du logement. C'est ce qui est fait par la majorité d'entre eux et nous les remercions. Toutefois, une minorité de propriétaires ne respectent pas les règles, ce qui a des impacts significatifs sur la vie de leurs locataires. Notre administration est résolument engagée à soutenir, par de multiples initiatives, les locataires. Les informer de leurs droits constitue un geste essentiel pour protéger l'abordabilité de notre métropole », a déclaré Benoit Dorais, responsable de l'habitation et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Rappelons que, ces dernières années, la Ville de Montréal et ses arrondissements ont multiplié les efforts pour protéger les logements locatifs abordables, dont les maisons de chambres, du phénomène de plus en plus répandu des rénovictions. La Ville a par ailleurs dévoilé, l'hiver dernier, son projet de certification Propriétaire responsable afin de mieux protéger les locataires. Le début de son déploiement est prévue pour l'année 2023

La Ville de Montréal entend continuer de travailler avec le gouvernement du Québec afin de trouver les meilleures solutions pour mieux protéger les locataires.

Ressources pour les locataires

Faites appel aux organismes d'aide aux locataires. Ils pourront vous renseigner et, si nécessaire, vous appuyer dans vos démarches.

Pour connaître les coordonnées du groupe dans votre quartier :

Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec : 514 521-7114



Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) : 514 522-1010

Consultez les pages suivantes :

TAL : https://www.tal.gouv.qc.ca/



Éducaloi : https://educaloi.qc.ca/categories/logement/



FRAPRU : https://www.frapru.qc.ca/member-type/comites-logement/



RCLALQ : https://rclalq.qc.ca/comites-logement/

