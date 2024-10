WINDSOR, Connecticut, 22 octobre 2024 /CNW/ - SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq : SSNC) a annoncé aujourd'hui que SS&C Blue Prism a été nommé leader de l'automatisation robotisée des processus (ARP) dans l'évaluation PEAK Matrix® 2024 des produits d'automatisation robotisée des processus d'Everest Group.

« La vision et le solide bilan de SS&C BluePrism, sa présence sur le marché, la profondeur et l'étendue de ses capacités d'ARP, ainsi que sa capacité à offrir une plateforme unifiée avec l'IA, l'orchestration, les API et l'intelligence des processus ont contribué à renforcer sa position de chef de file selon l'évaluation PEAK Matrix® 2024 des produits d'automatisation robotisée des processus d'Everest Group, a déclaré Amardeep Modi, vice-président d'Everest Group. Les clients ont souligné comme principales forces la facilité d'utilisation, la variabilité d'échelle et la résilience du produit, ainsi que la disponibilité d'un soutien et d'une formation efficaces. »

Cette évaluation analyse la dynamique en évolution du paysage mondial de l'ARP et de 27 fournisseurs de technologie selon plusieurs aspects clés. L'évaluation de SS&C Blue Prism comprenait l'analyse de la croissance, de la vision et de la stratégie d'une année à l'autre, les commentaires des clients sur la valeur et la satisfaction ainsi que l'étendue de la couverture de l'entreprise dans les industries et les segments de taille d'entreprise.

« Nous sommes ravis de la position de premier plan de SS&C Blue Prism dans l'évaluation PEAK Matrix® des produits d'automatisation robotisée des processus d'Everest Group, a déclaré Rob Stone, vice-président principal et directeur général, SS&C Technologies. « La marque de reconnaissance de cette année démontre l'impact continu que nous avons sur le marché et la force de notre vision et de nos capacités. Nous renforçons l'autonomie de nos clients grâce à l'IA, à l'automatisation et à l'orchestration d'entreprise de pointe. »

L'évaluation PEAK Matrix® 2024 des produits d'automatisation robotisée des processus mesure également la flexibilité du modèle commercial et de vente de SS&C Blue Prism, le progressisme et l'adoption par les clients des modèles commerciaux disponibles dans le cadre de sa capacité à offrir des produits avec succès.

SS&C Blue Prism numérise les activités dans les secteurs des services financiers, de l'assurance, de la santé et des produits pharmaceutiques, des services bancaires et plus encore. Parlez à un expert à propos de l'offre d'automatisation intelligente de SS&C Blue Prism.

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et des soins de santé. Fondée en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, au Connecticut, et exploite des bureaux partout dans le monde. Quelque 20 000 organisations de services financiers et de soins de santé, des plus grandes entreprises du monde aux petites et moyennes entreprises, comptent sur SS&C pour son expertise, son envergure et ses technologies.

Des renseignements supplémentaires sur SS&C (Nasdaq : SSNC) sont disponibles à www.ssctech.com.

Suivez-SS&C sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpg

SOURCE SS&C

PERSONNE-RESSOURCE : Brian Schell | Chef des finances, SS&C Technologies, tél. : +1 816 642 0915, courriel : [email protected]; Justine Stone | Investor Relations, SS&C Technologies, tél. : +1-212-367-4705, courriel : [email protected]; Médias : Emma Lowrey, PAN Communications, tél. : (617) 502-4300, Courriel : [email protected]