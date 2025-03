BELGRADE, Serbie, 25 mars 2025 /CNW/ - Du 17 au 21 mars, le Conseil chinois de promotion du commerce international a dirigé une délégation d'entrepreneurs chinois lors d'une visite en Italie et en Serbie. Au cours de la visite, le Conseil chinois de promotion du commerce international a accueilli le forum de coopération économique et commerciale en parallèle de l'événement de promotion de la troisième édition de la China International Supply Chain Expo (l'exposition) à Milan, en Italie, et à Belgrade, en Serbie.

Le forum de coopération économique et commerciale Chine-Italie et l’événement de promotion de la troisième édition du China International Supply Chain Expo ont eu lieu à Milan.

M. Ren a souligné que cette année marque le 50e anniversaire des liens diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne. Des progrès considérables ont été réalisés dans divers domaines de coopération pragmatique entre les deux régions depuis un demi-siècle. Le Conseil chinois de promotion du commerce international s'engage à travailler avec tous les intervenants pour améliorer la collaboration entre l'industrie et la chaîne d'approvisionnement au sein de la communauté commerciale internationale et pour partager les possibilités de croissance et de développement avec les pays européens. Le conseil est impatient de promouvoir une ouverture de haut niveau pour favoriser un environnement commercial favorable au secteur privé.

En outre, le Conseil chinois de promotion du commerce international cherche à renforcer les relations bilatérales par un multilatéralisme équilibré et réciproque et à faire la promotion de la libéralisation et de la facilitation du commerce et des investissements. Le conseil vise à améliorer la collaboration dans les secteurs traditionnels entre les deux régions tout en explorant de nouveaux domaines comme l'énergie renouvelable, l'économie numérique et la fabrication d'équipement.

« Les entreprises européennes sont invitées à participer à la prochaine exposition, en utilisant l'événement comme un forum pour renforcer les échanges industriels et la chaîne d'approvisionnement et établir des partenariats plus sûrs et plus efficaces. « En tant que principales économies mondiales, la Chine et l'UE solidifient leurs racines collaboratives », a déclaré M. Ren. « Non seulement cela stabilise les relations bilatérales et renforce la résilience face aux risques externes, mais donne également un nouvel élan à la résurgence économique mondiale. Cet engagement souligne la détermination de la Chine et des pays européens à favoriser une économie mondiale ouverte. »

Plusieurs invités de renom ont prononcé des discours lors de l'événement, dont Mario Boselli, président de la fondation du conseil Italie-Chine, David Doninotti, secrétaire général de l'Association italienne du commerce extérieur, Liu Kan, consul général de la Chine à Milan, Marko Čadež, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Serbie, Adrijana Mesarović, ministre de l'Économie de Serbie, et Li Ming, ambassadeur de la Chine en Serbie.

L'événement a réuni plus de 400 délégués d'organisations de promotion du commerce et des investissements, d'associations commerciales et d'entreprises d'Italie et de Serbie. Au cours de l'événement, le China International Exhibition Center Group a signé plusieurs accords de coopération avec différentes organisations et entreprises.

