DRESDEN, Germany, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens célèbre le jour de l'émancipation en ouvrant gratuitement ses portes. Participez aux célébrations qui se dérouleront au musée le samedi 29 juillet de 10 h à 15 h pour des activités animées éducatives et amusantes pour la famille qui vous feront réfléchir à l'histoire des Noirs et honoreront la force et la résilience des communautés noires en Ontario. Pour de plus amples renseignements, consultez la page de l'événement.

Le jour de l'émancipation commémore la Loi sur l'abolition de l'esclavage, entrée en vigueur le 1er août 1834. Cette loi a libéré plus de 800 000 personnes d'ascendance africaine à l'échelle de l'Empire britannique. Depuis, le jour de l'émancipation a été célébré autour du 1er août de chaque année. Pour de nombreuses communautés noires, il s'agit d'une importante expression de leur identité et d'un rappel de la lutte continue que mène la population d'ascendance africaine pour que la société soit plus inclusive et équitable. Ce jour est particulièrement populaire dans les collectivités où se sont établis des réfugiés de l'esclavage américain -- notamment Windsor, Toronto, Hamilton, Owen Sound ainsi que North Buxton et Dresden.

Depuis 2005, le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens a célébré le jour de l'émancipation en réunissant des historiens, des conteurs, des artistes et des musiciens pour des activités d'une journée qui explore de façon créative le patrimoine des Noirs de l'Ontario. Cette année, il sera possible d'acheter un repas de type barbecue du Sud préparé par le camion de cuisine de rue Chilled Cork.

Le jour de l'émancipation au Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens bénéficie du soutien financier de la Fondation RBC.

Conférenciers et artistes dans le cadre du jour de l'émancipation 2023

London Collective Gospel Choir

Divertissez-vous au son de la sélection musicale inspirante du London Collective Gospel Choir qui exprime l'espoir et l'unité par la foi.

Kwame Delfish

Venez écouter l'artiste Kwame Delfish, le premier Canadien d'origine antillaise à avoir conçu une pièce de monnaie pour la Monnaie royale canadienne. Monsieur Delfish parlera du processus créatif derrière sa conception de la pièce de monnaie commémorant le 2e Bataillon de construction -- la plus grande unité de combat noire de l'histoire militaire du Canada.

Motown Boys

Dansez sur les rythmes de Diana Ross, The Temptations et des 40 plus grands succès Motown avec la prestation en direct du groupe Motown Boys, mettant en vedette George St. Kitts, Toni Anderson et Kenni Hite.

Ruth Lor Malloy

Soyez inspiré par Ruth Lor Malloy, une rédactrice touristique et activiste. Dans les années 1950, elle a travaillé avec le Toronto Joint Labour Committee for Human Rights afin de lutter contre la discrimination à Dresden. Madame Malloy parlera de son livre -- Brightening My Corner: A Memoir of Dreams Fulfilled -- et tiendra une signature de livres.

Cheffe Patience Chirisa

Allumez tous vos sens avec la cheffe Patience Chirisa, une experte culinaire de la cuisine africaine. La cheffe Chirisa offrira une savoureuse sélection de bouchées que les invités pourront goûter, fera une séance de lecture et de signatures et réalisera une amusante activité artistique et d'artisanat pour les enfants.

Duane Gibson

Écoutez D.O. Gibson, un rapper, auteur et conférencier professionnel détenteur de deux records du Livre Guinness des records. Monsieur Gibson expliquera le rôle central que Josiah Henson joue dans plusieurs de ses performances puisqu'il lui permet de parler de l'esclavage, du chemin de fer clandestin, des spirituals et de l'interprétation de Josiah Henson par son père dans la vidéo d'interprétation du Musée Josiah Henson.

À propos du Musée Josiah Henson de l'histoire des Afros-Canadiens

Le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afros-Canadiens est détenu et est exploité par la Fiducie du patrimoine ontarien. Le complexe de deux hectares (cinq acres) célèbre la vie et le travail du révérend Josiah Henson et explore l'histoire du chemin de fer clandestin en Ontario. Le musée offre un lieu pour discuter de l'héritage de l'esclavage et du racisme ainsi que de la poursuite permanente de la justice sociale. Visitez www.heritagetrust.on.ca/fr/properties/josiah-henson-museum pour en savoir plus.

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du gouvernement de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

