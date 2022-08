QINGDAO, Chine, 11 août 2022 /CNW/ - Hisense s'est toujours consacrée à donner la priorité à l'innovation technologique et aux consommateurs, au développement de produits de haute technologie de meilleure qualité qui profitent à la société et à la création d'un meilleur mode de vie pour tous.

Afin de créer de meilleures expériences de vie et d'offrir une expérience de visionnement Perfect Match FIFA aux consommateurs du monde entier, Hisense présentera ses plus récents produits novateurs à l'occasion de son événement de lancement mondial Customized Products for the FIFA World Cup 2022™ en direct sur la chaîne YouTube et sur la page Twitter de Hisense, le 17 août à 20 h (GMT+1).

Lancement interactif en direct, présentation des points saillants des nouvelles technologies de Hisense

Hisense s'est toujours engagée à développer de nouvelles technologies. Parallèlement, en se joignant à la FIFA, elle a créé une expérience immersive et inoubliable de visionnement de soccer pour les amateurs du monde entier grâce à ses innovations technologiques.

Fidèle à son engagement à l'égard de la technologie et de la création d'une expérience de match de la FIFA mémorable pour les amateurs de soccer du monde entier, Hisense a constamment peaufiné sa technologie pour créer un produit plus fiable, plus qualifié et de haute technologie, qui offre à tous un style de vie supérieur et une expérience de produit impeccable. Par conséquent, lors de l'événement de lancement à venir, Customized Products for the FIFA World Cup 2022™, Hisense dévoilera pendant une diffusion en direct des téléviseurs ULED, des projecteurs laser et d'autres appareils ménagers, ainsi que tous les points saillants et les percées novatrices de ces produits.

Afin d'améliorer l'expérience de visionnement de ce lancement de produits auprès du public, Hisense a conçu diverses activités interactives et captivantes avec des sondages sur ses technologies afin de mieux démontrer les caractéristiques des produits en direct, lors desquelles des consommateurs chanceux qui ont participé aux jeux-questionnaires interactifs pourraient recevoir un téléviseur de Hisense en cadeau.

À l'approche du lancement, Candy Pang, directrice générale adjointe du service de gestion de la marque du Hisense Group, a déclaré : « L'événement de lancement mondial Customized Products for the FIFA World Cup 2022™ de Hisense démontrera les engagements de Hisense envers les amateurs de soccer et les consommateurs du monde entier. En renforçant nos technologies, nous aspirons à laisser tous les amateurs de soccer et les consommateurs profiter de la vie et à leur offrir une expérience Perfect Match hors du commun. »

Hisense est une entreprise mondiale qui a constamment misé sur la technologie de pointe pour façonner une société et un avenir meilleurs pour le monde. En tant que commanditaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, Hisense espère apporter aux consommateurs du monde entier l'expérience la plus palpitante et impressionnante qui soit grâce aux produits haut de gamme et à la technologie de Hisense.

