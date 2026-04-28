SAN FRANCISCO, 28 avril 2026 /CNW/ - Du 27 au 30 avril 2026 (heure de l'Amérique du Nord), Dreame Technology tiendra son événement de lancement dans la Silicon Valley au Palace of Fine Arts de San Francisco, aux États-Unis. Dreame Roboticmower dévoilera un nouveau concept de produit, le All-in Center, aux côtés de la tondeuse robotisée phare A3 AWD PRO et d'une tondeuse robotisée intelligente. Ce lancement marque l'arrivée officielle d'un entretien de pelouse entièrement autonome, mettant en valeur les capacités technologiques intelligentes de Dreame.

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Trois innovations occupent le devant de la scène, chacune donnant une nouvelle orientation à l'industrie.

Tout d'abord, le All-in Center. Cette station multifonction permet un fonctionnement autonome et fiable dans des conditions extérieures extrêmes et élimine les tracas traditionnellement liés à l'entretien des équipements.

Deuxièmement, l'incontournable A3 AWD PRO. Ce produit est équipé de la technologie OmniSense™ 3.0, qui offre la solution de cartographie autonome LiDAR +. De plus, cette tondeuse offre une traction intégrale pour les pentes raides, l'évitement précis des obstacles et une performance fiable dans les jardins avec une configuration complexe.

Troisièmement, l'APEX, un robot incarné pour le jardin intelligent. Grâce à son bras robotisé, ses fonctions vont au-delà de la tonte et comprennent le balayage de feuilles, le rangement d'objets et le changement d'outils, devenant ainsi un véritable majordome de jardin.

Dreame est le chef de file mondial des revenus de ventes de tondeuses robotisées LiDAR.

Les tondeuses robotisées Dreame ont occupé la première place du rapport de certification de Frost & Sullivan en termes de ventes mondiales de LiDAR de novembre 2024 à octobre 2025. En mars 2026, les recettes mondiales avaient augmenté de 255 % en glissement annuel. Soutenue par de lourds investissements en R&D, sa technologie inaugure le segment de la tonte intelligente.

Les tondeuses robotisées Dreame présentent déjà de solides ventes en Amérique du Nord. Les consommateurs peuvent les acheter directement sur le site officiel de Dreame et découvrir la prochaine génération de solutions d'entretien du jardin intelligent.

Disponibilité

Le Dreame Robotic Mower A3 AWD Pro est maintenant disponible sur le site officiel de Dreame en Amérique du Nord. Tous les renseignements sur la disponibilité des produits sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.dreametech.com/products/a3-awd-pro-robot-lawn-mower

À propos de Dreame Technology

Créé en 2017, Dreame Technology est une entreprise de produits de consommation innovatrice qui se concentre sur les appareils de nettoyage ménager intelligents avec l'ambition de rendre les vies plus autonomes grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook et Instagram.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.dreametech.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2966478/image.jpg

SOURCE DREAME

CONTACT : Nom de l'entreprise : Dreame Technology, personne-ressource : Summer Wu, courriel : [email protected], ville : Suzhou, pays : Chine, site web : https://www.dreametech.com