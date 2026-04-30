SAN FRANCISCO, 30 avril 2026 /CNW/ - Du 29 au 30 avril (heure de l'Amérique du Nord), Dreame Technology tiendra son événement phare « Dreame NEXT: des extérieurs autonomes » au Palace of Fine Arts de San Francisco. L'entreprise dévoilera trois nouveaux produits : le All-in Center, la tondeuse robotisée phare A3 AWD PRO et la tondeuse robotique Dreame APEX, apportant la force de la fabrication intelligente chinoise pour refaçonner l'entretien mondial des jardins.

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All-in Center. Le All-in Center intègre le réapprovisionnement énergétique automatique, l'automaintenance et la protection étanche toutes saisons. Après avoir terminé l'entretien du jardin, la tondeuse retourne automatiquement à la base pour le nettoyage, l'autodiagnostic et l'entreposage, ce qui permet de gérer facilement les conditions extrêmes comme la pluie abondante, la chaleur élevée et les températures glaciales.

A3 AWD PRO. L'A3 AWD PRO offre une cartographie autonome fondée sur la vision LiDAR + sans fil ni équipement supplémentaire pour une solution prête à l'emploi. Doté d'un système ultra-senseur amélioré, l'appareil repère avec précision des centaines d'obstacles, ce qui améliore considérablement la sécurité et la commodité dans les opérations de la cour.

Tondeuse robotisée APEX. Également lancée lors de l'événement, l'APEX intègre un bras robotique multifonction à l'IA avancée. Elle va au-delà de la simple tonte pour gérer des tâches telles que le nettoyage, le rangement et l'entretien du jardin.

À l'avenir, Dreame continuera de tirer parti de ses forces en matière de technologie intelligente entièrement autonome pour faire progresser l'industrie des parcs intelligents, offrant aux ménages du monde entier une expérience de vie en plein air plus simple et de meilleure qualité.

Disponibilité

Le Dreame Robotic Mower A3 AWD Pro est maintenant disponible sur le site officiel de Dreame en Amérique du Nord. Tous les renseignements sur la disponibilité des produits sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.dreametech.com/products/a3-awd-pro-robot-lawn-mower

À propos de Dreame Technology

Créé en 2017, Dreame Technology est une entreprise de produits de consommation innovatrice qui se concentre sur les appareils de nettoyage ménager intelligents avec l'ambition de rendre les vies plus autonomes grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook et Instagram.

Pour en savoir plus, visitez https://www.dreametech.com.

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SOURCE DREAME

CONTACT : Nom de l'entreprise : Dreame Technology, personne-ressource : Summer Wu, courriel : [email protected], ville : Suzhou, pays : Chine, site web : https://www.dreametech.com