Lors de l'événement, Dreame a présenté les produits Aero Ultra Steam et Aero Pro Steam pour le marché nord-américain, élargissant ainsi sa gamme de produits de nettoyage vapeur en profondeur, en tant que chef de file du nettoyage vapeur hygiénique haute température. L'Aero Ultra Steam offre un lavage vapeur (392 °F), un lavage à l'eau chaude (194 °F), un nettoyage à la mousse désodorisante et une puissance d'aspiration de 30 000 Pa, et crée une expérience de nettoyage Tri-Force « Vapeur. Eau chaude. Mousse. » pour les catastrophes humides, sèches et graisseuses du quotidien, comme les liquides qui ne tombent pas au bon endroit dans la cuisine, la poussière qui fait de la résistance ou les taches gentiment laissées par les animaux de compagnie.

Dreame a également présenté deux technologies de pointe : le système de vadrouille EdgeHunterMC et la technologie AirHydro SeparationMC. EdgeHunterMC utilise un capteur TOF de haute précision pour détecter les murs, les armoires et les bords des meubles en temps réel, étendant automatiquement le bras de vadrouille pour un nettoyage humide de 0 mm de bord à bord. Les utilisateurs peuvent également allonger manuellement le bras de 30 mm pour atteindre les coins et les passages étroits. AirHydro SeparationMC utilise un moteur à haute vitesse pour séparer le débit d'air et l'humidité, ce qui réduit l'infiltration d'humidité dans le moteur. L'appareil offre une puissance d'aspiration atteignant 420 AW et une aspiration de nettoyage humide de 30 000 Pa, tandis que le TangleCutMC 2.0 aide à réduire l'emmêlement des poils et des cheveux.

Un des points forts de l'événement a été l'apparition de la légende de la NBA Dwyane « The Flash Wade. Wade a personnellement testé l'Aero Ultra Steam dans le cadre du défi « Vadrouille vs Aspirateur humide-sec de Dreame », mis en scène dans un scénario de catastrophe en cuisine avec sauce et cheveux. La démonstration en direct a montré la performance de nettoyage en profondeur du produit, sa manipulation en douceur et sa finition efficace. Wade a déclaré : « Lorsque j'ai utilisé Dreame pour nettoyer le sol, je pouvais même garder une main dans ma poche, c'est dire à quel point le processus était efficace et sans effort. »

L'événement a également marqué le début mondial de la vidéo de l'aspirateur humide-sec de Dreame dans un laboratoire d'essai, présentant son processus de validation de la fiabilité : 500 heures de tests de mobilité, 12 000 cycles de franchissement de seuils, 30 000 tests d'impact, 160 000 cycles de torsion et essais au niveau des composants des moteurs, des brosses, des batteries, des roues et des systèmes d'aspiration.

L'événement de la Silicon Valley a renforcé la dynamique de Dreame Wet Dry Vacuum sur le marché mondial de l'entretien des sols. Au premier trimestre 2026, ses revenus en Amérique du Nord ont augmenté de 163 % en glissement annuel, avec une croissance supérieure à 100 % pendant 16 mois consécutifs. En mars 2026, Dreame avait déjà déposé plus de 1 800 demandes de brevet mondiales pour ses technologies d'aspirateur humide-sec.

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SOURCE Dreame

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