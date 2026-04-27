SAN FRANCISCO, 27 avril 2026 /CNW/ -- Dans le cadre de DREAME NEXT, l'aspirateur humide-sec de Dreame occupera le devant de la scène le 28 avril (heure du Pacifique) avec la présentation de ses nouveaux produits et de ses dernières technologies. L'événement mettra à l'honneur les dernières avancées de la marque en matière de nettoyage à la vapeur, d'entretien intelligent des sols et de nettoyage tout-en-un pour les foyers modernes, annonçant la prochaine étape de Dreame dans l'évolution des innovation pour l'entretien des sols.

Lancement de l'aspirateur humide-sec de Dreame (PRNewsfoto/Dreame)

Dreame présentera deux aspirateurs humides-secs de qualité supérieure, l'Aero Ultra Steam et l'Aero Pro Steam, élargissant ainsi le rôle du nettoyage à la vapeur hygiénique à haute température dans la maison. Construite autour de la dernière solution de nettoyage Tri-Force de pointe de Dreame, qui combine vapeur, eau chaude et mousse, la nouvelle gamme est conçue pour éliminer les taches, améliorer l'hygiène et offrir une expérience de nettoyage complète plus avancée. Avec une puissance d'aspiration allant jusqu'à 30 000 Pa et un format ultra-mince de 3,88 po, les produits sont conçus pour combiner une efficacité de nettoyage puissante, une maniabilité légère et une couverture plus large dans des environnements résidentiels complexes. L'événement présentera également les dernières innovations exclusives de Dreame, y compris le système de vadrouille EdgeHunterMC et la technologie AirHydro SeparationMC, offrant un aperçu de la prochaine génération d'innovations en matière d'entretien des sols.

Outre le dévoilement des produits, une icône du basket devrait se joindre à l'événement pour un échange en direct sur scène et la découverte du produit. Du 27 au 30 avril, DREAME NEXT réunira également des scientifiques de premier plan, des fondateurs, des vedettes internationales et des investisseurs pour discuter des technologies émergentes, des tendances de l'industrie et de l'avenir de l'innovation en matière de mode de vie.

Dreame connaît déjà une dynamique robuste sur le marché. En Amérique du Nord, l'aspirateur humide-sec de Dreame a connu une croissance soutenue de plus de 100 % pendant 16 mois consécutifs. Dévoilé au CES 2026, l'Aero Pro s'est rapidement hissé au sommet des ventes d'Amazon et de multiples tableaux de vente en ligne, tandis que sur TikTok, il a détenu plus de 70 % de parts de marché pendant six mois consécutifs.

Aujourd'hui, l'aspirateur humide-sec de Dreame se classe au 1er rang des parts de marché dans près de 20 pays, recevant la confiance de plus de 42 millions de foyers à travers le monde, et la marque a reçu d'importantes reconnaissances, notamment la médaille d'or aux New York Product Design Awards, le CES 2026 Innovation Award et l'AWE Gold Award. En tant que chef de file du nettoyage en profondeur instantané, m'aspirateur humide-sec de Dreame s'efforce de conserver son statut de chef de file de l'industrie avec des innovations de pointe.

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SOURCE Dreame

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