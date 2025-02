Événement d'ouverture du 150e anniversaire de Verdun : Venez célébrer avec une Disco sur glace spectaculaire!

MONTRÉAL, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Le samedi 22 février prochain, l'ambiance promet d'être électrisante. Verdun marquera le coup d'envoi des festivités de son 150e anniversaire avec un événement unique et mémorable : une Disco sur glace à l'Auditorium de Verdun. De 14 h à minuit, venez patiner en famille ou entre ami(e)s et laissez-vous emporter par la fièvre du disco! L'entrée est gratuite et ouverte à tous.

Une journée de festivités

L'Auditorium de Verdun se transformera en une véritable piste de danse sur glace, animée par un DJ qui mixera les meilleurs succès disco. Vous pourrez profiter d'un service de prêt de patins, de diverses animations sur la passerelle, de maquillage pour les enfants et d'une cabine photographique pour immortaliser vos plus beaux moments. Un concours de costumes disco récompensera les tenues les plus scintillantes et rétro. Nourriture et boissons seront en vente sur place, dont la bière officielle du 150e, la fameuse Gertrude.

Que vous soyez expert(e)s en patin, débutant(e)s ou que vous souhaitiez simplement profiter de l'ambiance, c'est l'endroit tout désigné pour débuter les festivités. Ambiance électrisante garantie!

Citations

« Quelle joie de donner le coup d'envoi aux célébrations du 150e anniversaire de Verdun avec un événement aussi unique! La Disco sur glace est une belle occasion de rassembler notre communauté et de célébrer ensemble dans une ambiance festive et conviviale », a souligné la mairesse Marie-Andrée Mauger.

Le groupe Clay and Friends, porte-parole officiel du 150e anniversaire de Verdun, sera de la fête de 14 h à 16 h. « Verdun a toujours été un endroit spécial pour nous, celui qui nous a façonné au travers de notre décennie d'existence en tant que groupe musical montréalais, ce que l'on surnomme désormais La Musica Popular De Verdun. C'est pourquoi, entre autres, nous sommes honorés de participer à cette célébration et avons hâte de voir tout le monde sur la glace et de partager ce moment inoubliable avec vous tous! »

Informations pratiques

Rendez-vous le 22 février, de 14 h à minuit, à l'Auditorium de Verdun, situé au 4110, boulevard LaSalle, pour une journée haute en couleur et en émotions. Venez en famille, entre ami(e)s ou en solo et laissez-vous emporter par la magie de la musique et du patinage sous les projecteurs.

Merci à notre partenaire, Portes et Fenêtres Verdun, pour leur soutien à cette activité.

Merci à la Fondation Bon départ de Canadian Tire pour le prêt de patins gratuit.

