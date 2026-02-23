PRINCE ALBERT, SK, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Le 20 février 2026, le détenu Keiston Custer s'est évadé de la garde légale lors d'un transport effectué par le personnel en provenance du Pénitencier de la Saskatchewan, situé à Prince Albert, en Saskatchewan.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le Service de police d'Prince Albert et le détachement de Prince Albert de la Gendarmerie royale du Canada et un mandat d'arrestation a été lancé contre le détenu.

Keiston Custer (Groupe CNW/Service correctionnel du Canada Région des Prairies)

Keiston Custer, âgé de 30 ans, mesure 178 cm (5 pi 10 po) et pèse 82 kg (181 lb). Il a le teint moyen, les yeux brun et les cheveux noir. Le détenu purge actuellement une peine de 10 ans et deux jours pour pour homicide involontaire - usage d'une arme à feu, émeute - punition d'émeutier, et possession de biens obtenus par crime - plus de 5000 $.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Keiston Custer est prié de communiquer avec la police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

