EDMONTON, AB, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le 19 février 2026, à 10 h 05, Shelby Crane a été appréhendé par le service de police d'Edmonton et par la Fugitive Apprehension Sheriffs Support Team (FASST) de l'Alberta.

Shelby Crane était en liberté illégale du Centre de guérison Stan Daniels, un pavillon de ressourcement à sécurité minimale visé à l'article 81, depuis le 1 janvier 2026.

Le Service correctionnel du Canada et les Native Counselling Services of Alberta mènent une enquête conjointe sur les circonstances entourant cet incident.

La sécurité des établissements, du personnel et de la population demeure la priorité absolue des responsables des opérations du système correctionnel fédéral et les Native Counselling Services of Alberta.

Suivez-nous sur les médias sociaux

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale, Prairies, (306) 514-2203