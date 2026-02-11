STONY MOUNTAIN, MB, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Le 10 février 2026, Craig Flett, un détenu de l'Établissement de Stony Mountain, est décédé sous notre garde.

Au moment du décès, la personne avait 32 ans et purgeait, depuis le 3 mai 2018, une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203