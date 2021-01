OTTAWA, ON, le 6 janv. 2021 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) invite le public et les peuples autochtones à participer à des séances d'information virtuelles et d'autres activités de mobilisation à venir relatives à l'évaluation régionale potentielle de la région du fleuve Saint-Laurent, au Québec.

En juillet 2020, le Conseil mohawk de Kahnawake a écrit au ministre de l'Environnement et du Changement climatique pour demander une évaluation régionale de la région du fleuve Saint-Laurent. Le ministre a déterminé que davantage de renseignements et de mobilisation sont nécessaires avant qu'il puisse décider de procéder ou non à une évaluation régionale.

L'Agence tiendra des séances d'information virtuelles pour donner des renseignements sur le contexte des évaluations régionales et permettre aux participants de poser des questions au personnel de l'Agence. Les séances comprendront des discussions initiales sur la question de savoir s'il est nécessaire de réaliser une évaluation régionale de la région du fleuve Saint-Laurent, et sur la nature, les objectifs et les résultats potentiels de l'évaluation, si elle devait être réalisée.

En plus des séances d'information virtuelles, l'Agence organisera des activités de mobilisation avec des particuliers, des Autochtones et des organisations qui souhaitent participer à des discussions ciblées sur l'évaluation régionale potentielle.

Les commentaires sur l'évaluation régionale potentielle peuvent également être présentés en ligne sur la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80913). Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne.

Les commentaires écrits, dans l'une des deux langues officielles, peuvent être transmis d'ici le 6 avril 2021.

L'Agence reconnaît que les circonstances liées à la COVID-19 compliquent la tenue d'activités significatives de mobilisation du public et des Autochtones. L'Agence continue d'évaluer la situation, d'ajuster les activités de consultation et d'offrir la flexibilité nécessaire afin de donner la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens et consulter les groupes concernés de manière significative.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence d'évaluation d'impact du Canada, 343-549-3870, [email protected]

