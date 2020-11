OTTAWA, ON, le 4 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada procède à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un programme de suivi de l'évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador, qui suivra et rendra compte des progrès réalisés sur le plan des engagements énoncés dans la réponse ministérielle au rapport du Comité de l'évaluation régionale.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) souhaite obtenir des candidatures pour un nouveau comité chargé de fournir des conseils aux représentants du gouvernement sur le programme de suivi de l'évaluation régionale.

Le programme de suivi de l'évaluation régionale veillera à ce que des renseignements nouveaux et actualisés soient déterminés et examinés chaque année, afin de déterminer s'ils s'appliquent au forage exploratoire extracôtier et de faire en sorte que l'évaluation régionale demeure actuelle et valide dans le futur.

Les membres sélectionnés examineront les documents techniques et les nouveaux renseignements afin de conseiller les représentants du gouvernement et de soutenir le programme de suivi de l'évaluation régionale.

Pour en savoir plus à propos des membres, des critères d'admissibilité, du comité de sélection et de la rémunération, veuillez consulter l' avis public .

Veuillez envoyer votre candidature dans l'une des langues officielles d'ici le 4 décembre 2020 au plus tard, par courriel à l'adresse [email protected].

L'Agence reconnaît qu'à la lumière des circonstances découlant de la COVID-19, il est plus difficile d'entreprendre des mobilisations publiques et des consultations des Autochtones significatives. L'Agence continue d'évaluer la situation, d'apporter des modifications aux activités de consultation et d'offrir la flexibilité nécessaire pour accorder la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens, et ce, tout en s'acquittant de sa responsabilité de prendre un engagement significatif auprès des groupes concernés.

Pour en savoir plus au sujet de l'évaluation régionale et du processus d'examen, veuillez consulter le site Web de l'Agence à l'adresse canada.ca/aeic.

Dans une prochaine étape, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador examineront les demandes et sélectionneront les candidats; les noms des candidats retenus seront publiés dans le Registre canadien d'évaluation d'impact.

