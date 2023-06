Appel à candidatures pour le Comité consultatif du programme de suivi de l'évaluation régionale

OTTAWA, ON, le 28 juin 2023 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) lance un appel à candidatures pour deux postes vacants au sein du Comité consultatif du programme de suivi de l'évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador. Ce comité conseille les représentants du gouvernement quant au programme de suivi de l'évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le programme de suivi de l'évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador suit et rend compte de l'avancement des engagements énoncés dans la Réponse ministérielle au rapport du Comité de l'évaluation régionale. Le Mandat peut être consulté sur le Registre canadien d'évaluation d'impact.

Rôles et responsabilités du Comité

Les membres se réunissent trois ou quatre fois par an et conseillent les représentants du gouvernement quant au programme de suivi de l'évaluation régionale. Les membres sélectionnés examineront les documents techniques et étudieront les renseignements nouveaux et émergents susceptibles de contribuer à la mise à jour par l'Agence de l'évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador.

Composition du Comité

Le Comité consultatif est composé de huit personnes issues de milieux différents, parmi lesquelles deux en sont les coprésidents. Le mandat des membres durera de deux à trois ans. Leur nomination pourrait être renouvelée.

Il est essentiel que les membres offrent différents points de vue. Les groupes autochtones, les organisations non gouvernementales, l'industrie de la pêche, l'industrie du pétrole et du gaz et le public ont tous des points de vue importants.

Admissibilité

Pour être admissible, un candidat doit :

être affilié à un groupe autochtone ou à l'industrie de la pêche.

Un candidat admissible doit également respecter au moins l'un des critères essentiels suivants :

Expérience à titre de participant à des examens d'évaluations environnementales liées au forage extracôtier;

Connaissance des enjeux environnementaux touchant les répercussions du forage exploratoire extracôtier;

Connaissance des enjeux socioéconomiques touchant les répercussions du forage exploratoire extracôtier;

Savoirs autochtones et connaissance des activités autochtones associées au milieu marin.

En plus de ces critères, l'Agence pourrait également tenir compte des atouts suivants :

Excellente compréhension du système d'information géographique et de ses usages potentiels;

Expérience à titre de président de comités consultatifs ou de participant à de tels comités;

Reconnaissance nationale ou internationale dans le domaine d'expertise du candidat;

Titres universitaires, professionnels ou réglementaires applicables solides;

Publications ou rapports pertinents.

Comité de sélection

Les représentants du gouvernement du Canada et du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador évalueront et sélectionneront les candidats. L'évaluation des candidats se fondera sur le mérite, la profondeur des connaissances, l'expérience et la manière dont les candidats respectent les critères d'admissibilité ci-dessus.

Rémunération

Les membres du Comité consultatif pourraient bénéficier d'une contribution financière dans le cadre du programme de financement de l'Agence. Le montant de la rémunération est établi en tenant compte du temps de préparation et de la participation des membres aux réunions. Les frais de déplacement approuvés seront également couverts pour les membres, conformément aux politiques pertinentes du gouvernement du Canada, notamment la Directive sur les dépenses de voyages, d'accueil, de conférences et d'événements du Conseil du Trésor.

Processus et date limite pour présenter une candidature

Si vous souhaitez présenter votre candidature à titre de membre du Comité, veuillez transmettre les documents suivants dans l'une des langues officielles à [email protected] d'ici le 28 juillet 2023 :

Formulaire de demande dûment rempli

CV comprenant des renseignements sur :

l'expérience pertinente, l'expertise et toute publication ou tout titre professionnel;



les coordonnées de deux références.

Qu'est-ce que l'évaluation régionale?

L'évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador a été achevée en février 2020. Elle visait à améliorer l'efficacité et l'efficience du processus d'évaluation des projets de forage exploratoire dans la zone d'étude, tout en s'assurant de respecter et de maintenir les niveaux les plus élevés de protection environnementale. En réponse aux recommandations du rapport définitif d'évaluation régionale, le gouvernement du Canada procède à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un programme de suivi de l'évaluation régionale, qui suivra et rendra compte de l'efficacité des engagements du gouvernement.

