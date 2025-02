Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 27 févr. 2025 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC), en partenariat avec le Mohawk Council of Kahnawà:ke (MCK) et d'autres Premières Nations intéressées, procède à l'évaluation régionale dans la région du fleuve Saint-Laurent (ERSL). Les évaluations régionales visent à mieux comprendre les effets potentiels des développements passés, présents et futurs. Elles servent notamment à éclairer les évaluations d'impact fédérales spécifiques aux projets futurs ainsi que les décisions prises dans une région.

Dans le cadre de ce travail, l'AEIC, le MCK et d'autres Premières Nations intéressées ont formé un groupe de travail et élaboré conjointement un mandat provisoire décrivant comment l'évaluation régionale sera menée. Cette version provisoire du mandat définit le but, les objectifs et les résultats prévus de l'évaluation régionale.

Les communautés et organisations autochtones, les organisations non gouvernementales et gouvernementales ainsi que le public et les parties prenantes sont invités à examiner la version provisoire du mandat et à faire part de leurs commentaires.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil de l'évaluation sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80913). Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de l'évaluation et seront considérés par le groupe de travail.

Présentez vos commentaires en ligne en anglais ou en français d'ici le 29 mars 2025, à 23 h 59. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent ou dans une langue autochtone peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Séance d'information virtuelle

Le groupe de travail invite les participants à assister à une séance d'information bilingue (en anglais et en français) sur Zoom afin d'en savoir plus sur l'évaluation, sur le processus d'évaluation régionale, et les façons de soumettre des commentaires sur la version provisoire du mandat.

Le 17 mars 2025 de 18 h 30 à 20 h 00 HE

Le 19 mars 2025 de 13 h 30 à 15 h 00 HE

Pour vous renseigner sur les modalités de participation à la séance, veuillez consulter la page d'accueil et cliquez sur « Séances d'information ». Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'AEIC à l'adresse courriel de l'évaluation mentionnée ci-dessus.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Après la période de consultation, le groupe de travail prendra en compte tous les commentaires reçus pour finaliser le mandat de l'évaluation régionale.

D'autres possibilités de participer à l'évaluation régionale dans la région du fleuve Saint-Laurent seront annoncées ultérieurement.

