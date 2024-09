OTTAWA, ON, le 4 sept. 2024 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

Les communautés autochtones des territoires de Matawa et Mushkegowuk et l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) codirigent l'évaluation régionale dans la région du Cercle de feu. La région du Cercle de feu est située à environ 540 kilomètres au nord-est de Thunder Bay, en Ontario.

Dans le cadre de ce travail, les partenaires autochtones et l'AEIC ont formé un groupe de travail et élaboré conjointement un mandat provisoire décrivant comment l'évaluation régionale sera menée. Cette version provisoire du mandat définit les objectifs et les résultats prévus de l'évaluation régionale, ainsi que les principaux aspects de la structure opérationnelle et de l'administration de l'évaluation.

Les communautés, organisations et peuples autochtones ainsi que le public sont invités à examiner la version provisoire du mandat et à faire part de leurs commentaires.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil de l'évaluation sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80468). Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de l'évaluation et seront considérés par le groupe de travail.

Présentez vos commentaires en ligne en anglais ou en français d'ici le 14 octobre 2024, à 23 h 59. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent ou dans une langue autochtone peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Séance d'information virtuelle

Le groupe de travail invite les peuples autochtones et le public à participer à une séance d'information bilingue (en anglais et en français) sur Zoom afin d'en savoir plus sur l'évaluation, sur le processus d'évaluation régionale, et les façons de soumettre des commentaires sur la version provisoire du mandat.

Le 24 septembre 2024 de 18 h à 19 h 30 HE

Pour vous renseigner sur les modalités de participation à la séance, veuillez consulter la page d'accueil et cliquez sur « Séances d'information ». Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'AEIC à l'adresse courriel de l'évaluation mentionnée ci-dessus.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Après la période de consultation, le groupe de travail prendra en compte tous les commentaires reçus pour finaliser le mandat de l'évaluation régionale.

D'autres possibilités de participer à l'évaluation régionale dans la région du Cercle de feu seront annoncées ultérieurement.

Restez à l'affût en suivant l'Agence sur X (anciennement Twitter) : @AEIC_IAAC #ERCercleDeFeu ou abonnez-vous aux notifications du Registre canadien d'évaluation d'impact.

Le groupe de travail est composé des communautés autochtones suivantes, avec le soutien administratif des conseils de Matawa et de Mushkegowuk : Première nation d'Aroland, Première nation d'Attawapiskat, Première nation de Constance Lake, Première nation d'Eabametoong, Première nation de Fort Albany, Première nation de Ginoogaming, Première nation de Kashechewan, Première nation de Long Lake no 58, Première nation de Marten Falls, Première nation de Missanabie Cree, Première nation de Moose Cree, Première nation de Neskantaga, Première nation de Nibinamik, Première nation de Webequie, et Première nation de Weenusk.

