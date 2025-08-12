Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 12 août 2025 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) mène une évaluation d'impact fédérale pour le projet de terminal portuaire Sorel-Tracy, un nouveau terminal portuaire situé dans la zone industrialo-portuaire de Sorel-Tracy, au Québec.

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de l'étude d'impact du promoteur et à lui faire part de leurs commentaires. Ce document identifie les impacts potentiels du projet sur l'environnement, en particulier sur les composantes fédérales du projet, notamment les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs ainsi que sur les peuples autochtones et les mesures proposées pour les atténuer.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 83969). Le résumé de l'étude d'impact du promoteur est également disponible sur le Registre. Les participants qui souhaitent faire part de leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Les commentaires seront acceptés jusqu'au 11 septembre 2025 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet.

Y aura-t-il d'autres occasions de participer?

Il s'agit de la troisième des quatre occasions offertes aux peuples autochtones et au public de présenter des commentaires dans le cadre du processus d'évaluation d'impact du projet. Les commentaires reçus au cours de cette période de consultation aideront l'AEIC à préparer une version provisoire du rapport d'évaluation d'impact du projet et contribueront à éclairer les prochaines étapes du processus d'examen du projet.

Restez à l'affût du projet en suivant l'AEIC sur X : @AEIC_IAAC, #TerminalPortuaire de #SorelTracy ou abonnez-vous aux notifications du Registre canadien d'évaluation d'impact.

Quel est le projet proposé?

QSL International Ltée propose la construction et l'exploitation d'un nouveau terminal portuaire situé dans la zone industrialo-portuaire de Sorel-Tracy, au Québec. Tel qu'il est proposé, le projet de terminal portuaire Sorel-Tracy consisterait en la construction d'un nouveau quai flottant et des infrastructures intermodales connexes. Le projet soutiendrait le transport des biens agricoles, d'engrais, de sel de voirie et de pièces d'acier surdimensionnées et pourrait accueillir jusqu'à 35 navires par année.

