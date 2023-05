OTTAWA, ON, le 24 mai 2023 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) s'associe à des groupes autochtones du nord de l'Ontario pour diriger conjointement l'évaluation régionale dans la région du Cercle de feu. La région du Cercle de feu est située à environ 540 kilomètres au nord-est de Thunder Bay, et à 1 000 kilomètres au nord de Toronto, en Ontario.

Après avoir rencontré les dirigeants autochtones au début de l'année 2023, l'Agence et les représentants autochtones sont en train d'élaborer ensemble la version provisoire du mandat pour la réalisation de cette évaluation régionale dirigée conjointement.

Aide financière aux participants offerte

Une aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour favoriser leur participation à l'élaboration de la version provisoire du mandat, en plus de fournir des commentaires sur le document une fois qu'il sera disponible.

Nous prendrons en compte les demandes reçues au plus tard le 23 juin 2023, à 23 h 59.

Pour en savoir davantage sur le Programme d'aide financière, y compris les critères d'admissibilité et le formulaire de demande, veuillez consulter la page d'accueil de l'évaluation régionale sur le site Web du Registre, en utilisant le numéro de référence 80468. Vous pouvez également communiquer avec le Programme d'aide financière aux participants, en écrivant à l'adresse [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884.

Séances d'information virtuelles

En collaboration avec des groupes autochtones partenaires, l'Agence organisera des séances d'information virtuelles pour fournir des renseignements sur l'évaluation régionale, y compris des détails sur l'état actuel de l'étape de planification et les prochaines occasions de participation du public. Les participants en apprendront également davantage sur le processus d'élaboration du mandat, et la façon de fournir des données et des commentaires sur la version provisoire du document. Les séances virtuelles prendront la forme d'une brève présentation, suivie d'une période de questions et de réponses.

Séances en anglais

Mardi, le 20 juin 2023, 14 h à 15 h (HE)

Jeudi, le 21 juin 2023, 19 h à 20 h (HE)

Pour savoir comment participer à une séance, veuillez consulter la page d'accueil du projet dans le Registre.

Une séance en français est offerte sur demande. Le matériel des séances virtuelles peut être fourni dans les deux langues officielles. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'Agence à [email protected].

Vous trouverez également d'autres renseignements sur l'évaluation régionale sur la page d'accueil du Registre.

