OTTAWA, ON, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada a déterminé qu'une évaluation régionale sera réalisée dans une zone portant sur les gisements de minéraux du Cercle de feu, dans le nord de l'Ontario, à environ 540 km au nord-est de Thunder Bay et à 1 000 km au nord de Toronto.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) invite le public, les communautés autochtones, et les organisations à fournir des informations qui aideraient la planification de l'évaluation régionale dans la région du Cercle de feu. Les participants peuvent fournir l'information dans l'une ou l'autre des langues officielles jusqu'au 21 janvier 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche d'information sur l'évaluation régionale du Cercle de feu.

Les participants peuvent consulter la page d'accueil du projet sur le registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80648) pour les différents moyens de soumettre des informations. Toutes les informations reçues seront publiées en ligne dans le cadre du dossier de l'évaluation régionale.

L'Agence tiendra des séances d'information virtuelles visant à fournir des informations générales sur l'évaluation régionale et à aider les participants à comprendre comment fournir des informations qui contribueront à la conception et l'élaboration du mandat.

L'Agence annonce la disponibilité d'une aide financière pour favoriser la participation du public, des communautés autochtones et des organisations à l'évaluation régionale.

L'Agence reconnaît qu'à la lumière des circonstances découlant de la COVID-19, il est plus difficile d'entreprendre des mobilisations publiques et des consultations des Autochtones significatives. L'Agence continue d'évaluer la situation, d'apporter des modifications aux activités de mobilisation et d'offrir la flexibilité nécessaire pour accorder la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens, et ce, tout en s'acquittant de sa responsabilité de prendre un engagement significatif auprès des groupes et individus concernés.

