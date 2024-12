Évaluation des compétences des adultes (PEICA) - Une fois de plus, le RGPAQ invite le gouvernement du Québec à agir en faveur de la lutte contre l'analphabétisme

MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) constate à regret qu'en une décennie, la proportion de personnes peu alphabétisées a augmenté au Québec, selon les résultats du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) dévoilés le 10 décembre dernier par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Le PEICA mesure notamment les compétences des adultes en littératie. En 2012, 19 % de la population québécoise âgée de 16 à 65 ans, soit plus d'un million d'adultes, avaient de grandes difficultés avec l'écrit (niveau de littératie inférieur à 1 et niveau 1). Une décennie plus tard, cette proportion a grimpé à 22 %.

Le Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) s'est publiquement réjoui des scores moyens en littératie du Canada et du Québec, qui sont supérieurs à la moyenne de l'OCDE. « La comparaison aux autres pays, c'est l'arbre qui cache la forêt, déplore Caroline Meunier, coordonnatrice du RGPAQ. On doit surtout regarder l'évolution au sein des populations canadienne et québécoise au cours des 10 dernières années. Or, le PEICA montre qu'une plus grande part de ces populations se retrouve aux plus bas niveaux de littératie, ce qui a pour effet de creuser les inégalités. »

Ces résultats montrent l'urgence pour le gouvernement du Québec de faire de la lutte à l'analphabétisme une priorité et d'investir dans l'éducation tout au long et au large de la vie. Ils commandent une action gouvernementale d'envergure et structurante. « Le Québec doit impérativement se doter d'une stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme et renforcer ses mesures de lutte à la pauvreté, soutient Caroline Meunier. Il doit également lever les obstacles à la participation des adultes peu alphabétisés à toute démarche de formation. Enfin, il doit investir dans les lieux de formation, notamment les groupes populaires d'alphabétisation, donnant les occasions à ces adultes d'acquérir, de maintenir et de développer leurs compétences. »

Le RGPAQ représente fièrement 78 organismes d'alphabétisation populaire répartis à travers le Québec. Il a pour mission la promotion et le développement de l'alphabétisation populaire et de ses groupes membres, ainsi que la défense collective des droits des adultes peu alphabétisés. Il partage avec l'ensemble du mouvement de l'action communautaire autonome la vision d'une société juste, égalitaire et démocratique.

