Avis aux médias : Invitation au dépôt de la déclaration - Traversons l'écran : pour que l'humain demeure au cœur des services publics

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - À l'occasion de la 9e Semaine de l'alphabétisation populaire (SAP), qui se tiendra du 7 au 11 avril 2025, le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) et ses alliés vous convient à rassemblement extérieur à Québec pour le dépôt de la déclaration Traversons l'écran pour que l'humain demeure au cœur des services publics et ses 12 804 signatures.

Date Mercredi 9 avril 2025 Heure 13 h (HE) Lieu Fontaine de Tourny, 1150 avenue Honoré-Mercier, Québec

Le virage numérique laisse de côté les personnes peu alphabétisées et en situation de pauvreté. Mais l'appui massif de la population à la déclaration montre également que de nombreuses personnes s'inquiètent et vivent des difficultés ! Le RGPAQ et les signataires de la déclaration revendiquent notamment le maintien des services en personne et la conservation d'alternatives au numérique, accessibles et de qualité. Il est temps que le gouvernement prenne ses messages ! #plus12000messages

Le RGPAQ représente fièrement 78 organismes d'alphabétisation populaire répartis à travers le Québec. Il a pour mission la promotion et le développement de l'alphabétisation populaire et de ses groupes membres, ainsi que la défense collective des droits des adultes peu alphabétisés.

