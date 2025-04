9e Semaine de l'alphabétisation populaire : 12 804 signatures pour la déclaration Traversons l'écran : pour que l'humain demeure au cœur des services publics

QUÉBEC, le 9 avril 2025 /CNW/ - « Ding ! » Après plusieurs mois à récolter sur le terrain des milliers de signatures, et à l'occasion de la 9e Semaine de l'alphabétisation populaire (SAP), le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) et ses alliés déposent aujourd'hui au gouvernement du Québec la déclaration Traversons l'écran : pour que l'humain demeure au cœur des services publics.

« Jusqu'à présent le gouvernement entamait sa transformation numérique de manière opaque. Mais, l'effet domino suscité par la sortie du rapport de la vérificatrice générale sur SAAQclic a levé le voile sur les ratés de cette transformation. » constate Martine Fillion, présidente du RGPAQ. « Notre regroupement, ses membres et ses alliés n'ont pas attendu ce fiasco pour s'inquiéter. »

Depuis plusieurs années, l'alerte a été lancée sur les conséquences de la transformation numérique sur la population québécoise, et ce n'est pas une fatalité, il y a des solutions à mettre en place. Le RGPAQ, 328 organisations et 12 476 personnes signataires revendiquent le maintien des services en personne ; la conservation d'alternatives au numérique, accessibles et de qualité ; l'amélioration de l'accès aux technologies ; et la mise en place de mesures pour favoriser les apprentissages tout au long de la vie.

Sans cela, le quotidien de nombreuses personnes restera constamment semé d'embûches, parfois lourdes de conséquences : rendez-vous médicaux non pris, démarches administratives inaccessibles, services non réclamés, etc. Réjean Falardeau, membre du comité des participants et participantes du RGPAQ, en témoigne : « Pour le loyer, mon propriétaire voulait me l'augmenter. J'ai voulu contester, mais c'était sur Internet. J'ai demandé à mon groupe d'alphabétisation de m'aider. Sans eux, je ne sais pas comment j'aurai fait… »

« Au Québec, 22 % des adultes sont peu alphabétisés et plus d'une personne sur quatre trouve les interactions en ligne complexes. Pour elles, le virage numérique, c'est un mur qui exclut. » explique Cécile Retg, responsable à la défense collective des droits au RGPAQ. « On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Le gouvernement doit entendre raison ! C'est une question de respect des droits humains ! »

Il est temps que le gouvernement prenne ses messages ! #plus12000messages

Le RGPAQ représente fièrement 78 organismes d'alphabétisation populaire répartis à travers le Québec. Il a pour mission la promotion et le développement de l'alphabétisation populaire et de ses groupes membres, ainsi que la défense collective des droits des adultes peu alphabétisés. rgpaq.qc.ca

