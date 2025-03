Budget Québec 2025-2026 : 2,6 millions de dollars de plus pour l'action communautaire autonome en éducation

MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) constate avec satisfaction que le Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE) bénéficiera, pour l'année 2025-2026, de crédits supplémentaires de l'ordre de 2,6 millions de dollars, un rehaussement de 5,56 % de son enveloppe budgétaire. Le PACTE finance actuellement 220 organismes œuvrant dans les domaines de l'alphabétisation populaire, la prévention de l'analphabétisme, la formation continue ou encore la lutte au décrochage et le raccrochage scolaire (écoles de la rue).

« Malgré le contexte économique incertain dans lequel nous nous trouvons collectivement, le gouvernement et son ministre de l'Éducation ont fait le choix judicieux d'investir dans le PACTE. Ces nouveaux fonds permettront à tout le moins de maintenir la capacité d'action des 220 organismes soutenus, dont 131 interviennent en alphabétisation populaire et en prévention de l'analphabétisme », soutient Caroline Meunier, coordonnatrice du RGPAQ.

Un sous-financement qui perdure néanmoins

Les groupes d'action communautaire autonome financés au PACTE ont fait valoir, dans la dernière année, un manque à gagner de près de 42 millions de dollars, dont près de 20 millions pour les groupes d'alphabétisation populaire. On estime même qu'il faudrait plus que tripler l'enveloppe du PACTE pour que l'ensemble de ces organismes réalise pleinement leur mission éducative et sociale.

Rappelons qu'en matière d'alphabétisation, les besoins sont malheureusement criants. Les dernières données issues du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA, 2022) indiquent qu'en une décennie, le pourcentage d'adultes de 16 à 65 ans ayant de grandes difficultés avec l'écrit a augmenté de 19 % à 22 %. Pire encore, le pourcentage d'adultes de ce même groupe d'âge, se situant au niveau le plus faible de l'échelle de la littératie (niveau inférieur à 1) a doublé, passant de 4 % à 8 %. Il s'agit donc de près de 1,3 million d'adultes de 16 à 65 ans qui ont besoin d'être soutenus et accompagnés dans le maintien, l'acquisition et le développement de leurs compétences en littératie, numératie et littératie numérique et dans l'amélioration de leurs conditions de vie.

Le RGPAQ et ses 78 organismes membres constatent que le financement qui leur est octroyé n'est pas à la hauteur de la tâche qui les attend au quotidien. « Nous espérons que la consultation attendue en vue de l'élaboration de la prochaine politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue débouchera sur des actions structurantes et un financement à la hauteur des défis que pose la lutte à l'analphabétisme », conclut madame Meunier.

