Évaluation de la gouvernance et de l'organisation du transport collectif dans la région montréalaise - La Société de transport de Laval salue le rapport déposé par le ministre des Transports du Québec

LAVAL, QC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Société de transport de Laval (STL) salue le Rapport sur l'application de la Loi sur l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) déposé par le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ce matin à l'Assemblée nationale. Le constat sur l'état de la gouvernance régionale en transport collectif après cinq années d'existence de l'ARTM est clair et lucide. Il fait ressortir des problèmes importants de gouvernance en transport collectif qui nécessitent des changements au niveau du fonctionnement interne de cette organisation. Le rapport conclut également que l'ARTM doit se recentrer sur sa mission première : la planification du transport en commun dans la région métropolitaine.

« La STL accueille favorablement ce rapport qui met bien en lumière les nombreuses problématiques liées au style de gestion et au manque de communication, tant avec les organismes publics de transport en commun (OPTC) qu'avec les municipalités de la région. Si on veut se donner la chance de développer un réseau de transport cohérent et performant pour les clients du transport collectif, il est temps de mettre en place des mécanismes qui soient efficaces et qui misent sur la collaboration des parties prenantes », a indiqué monsieur Guy Picard, directeur général de la STL.

En plus de privilégier une consultation plus soutenue avec les OPTC, le ministre invite l'ARTM à gouverner avec plus de transparence, notamment en ce qui a trait au processus budgétaire, et à miser sur l'expertise reconnue des sociétés de transport. À ce titre, le gouvernement recommande que l'Autorité adopte un style de gestion plus ouvert pour rallier et mobiliser les parties prenantes en transport collectif. Une révision des rôles et responsabilités de l'ARTM et des OPTC est également préconisée pour éviter le dédoublement des expertises qui entraine présentement une grande lourdeur administrative.

« La STL est confiante que le nouveau président du CA de l'ARTM, Monsieur Patrick Savard, va prendre acte des recommandations du rapport du ministre et mettra en place les mesures nécessaires pour assurer le succès de la nouvelle gouvernance en transport collectif. Nous l'assurons de notre pleine et entière collaboration pour opérer ce recentrage du mandat de l'ARTM », de conclure M. Picard.

En somme, la STL s'attend à ce que l'Autorité devienne une organisation plus souple, plus petite, plus efficace et plus efficience pour ainsi se recentrer sur sa mission première de planification stratégique en transport collectif.

