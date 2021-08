WestJet rétablit le service entre Calgary et Orange County/Anaheim et passe à un service à longueur d'année à destination de San Francisco

CALGARY, AB, le 23 août 2021 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui qu'elle agrandit son réseau californien. La compagnie aérienne rétablit son service sans escale entre Orange County/Anaheim et Calgary à compter du 4 novembre 2021. Ce vol initialement offert deux fois par semaine verra sa fréquence augmenter à trois fois par semaine dès le 7 décembre 2021. De plus, la compagnie aérienne passera de son régime estival à un service à longueur d'année entre Calgary et San Francisco, à raison de deux fois par semaine, à compter du 31 octobre 2021.

« Nous sommes ravis d'augmenter les vols entre le Golden State et l'Alberta pour renforcer davantage notre présence en tant que plus grand transporteur aérien de l'Ouest canadien, tout en rétablissant notre réseau transfrontalier, a déclaré John Weatherill, chef des services commerciaux de WestJet. Que ce soit pour visiter les nombreux parcs thématiques de renommée mondiale du Orange County, pour échapper à la froideur de l'hiver et explorer le littoral de San Francisco ou pour être émerveillé par la vie de jet-set dans Rocheuses canadiennes, ces itinéraires offriront des options de voyage plus abordables et plus pratiques pour les voyages d'affaires et d'agrément. »

Partenariat de partage des codes avec Delta

Les clients de WestJet qui s'envoleront à destination d'Orange County/Anaheim et de San Francisco à partir de Calgary bénéficieront de correspondances pratiques grâce au partenariat de partage de codes avec Delta, qui leur donnera accès au vaste réseau en expansion de destinations américaines de Delta. De plus, les membres des niveaux supérieurs de notre programme de fidélité Récompenses WestJet et les invités de la cabine Affaires profiteront d'avantages lors des correspondances vers les destinations du réseau de Delta, notamment l'accès aux salons du Delta Sky Club.

Détails sur le nouveau service de WestJet entre Orange County/Anaheim :

Itinéraire Fréquence Date de début Calgary - Orange Count/Anaheim 2 vols par semaine 4 novembre 2021

3 vols par semaine 7 décembre 2021 Orange County/Anaheim - Calgary 2 vols par semaine 4 novembre 2021

3 vols par semaine 7 décembre 2021

Détails sur le nouveau service de WestJet entre Calgary et San Francisco :

Itinéraire Fréquence Date de début Calgary - San Francisco 2 vols par semaine 31 octobre 2021 San Francisco - Calgary 2 vols par semaine 31 octobre 2021

Autres citations

« Félicitations à WestJet pour l'annonce de son itinéraire direct entre l'aéroport international de Calgary et Orange County et de la mise en place d'un service accru à longueur d'année vers la ville célèbre pour son pont, le Golden Gate. Ces nouvelles liaisons vers les États-Unis renforcent notre rôle de plaque tournante de WestJet et permettent à un plus grand nombre d'Albertains de visiter la Californie ensoleillée. Nous disons aussi « bonjour » aux Californiens en visite à Calgary, compte tenu de l'assouplissement des restrictions pour les voyageurs américains. » L'administration aéroportuaire de Calgary

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec 3 avions, 250 employés et 5 destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce à la promesse La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et WestJet News à twitter.com/westjetnews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Ajoutez à vos favoris la page Salle de presse de WestJet : westjet.com/en-ca/news.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 et 2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de la compagnie aérienne a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Relations avec les médias : Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected]

Liens connexes

http://www.westjet.com