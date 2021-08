L'entreprise québécoise permet aux personnes aux prises avec des troubles cognitifs tels que l'Alzheimer d'avoir accès au réputé outil de soins Tovertafel

MONTRÉAL, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Eugeria est fière d'annoncer la signature d'une entente de distribution exclusive des produits Tover au Canada, dont la réputée Tovertafel. Les premières unités de la Tovertafel, un outil de soins innovant adapté à la situation cognitive des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées, seront livrées prochainement dans deux CIUSSS de l'Île de Montréal.

La Tovertafel est un outil de soins qui stimule les personnes vivant avec des troubles cognitifs et les encourage à être plus actives dans le but d'améliorer leur qualité de vie.

La Tovertafel a été développée et testée avec succès en Europe. Elle contribue à :

rompre l'apathie ;

augmenter le niveau d'activité physique ;

réduire les émotions négatives et augmenter les émotions positives ;

réduire les comportements agités et tendus ;

augmenter l'activité sociale.

« Nous sommes très fiers de cette entente avec le fabricant de la Tovertafel puisqu'elle nous permet de remplir la mission que nous nous sommes donnée lors de la fondation d'Eugeria, soit d'innover pour améliorer la qualité de vie des aînés et des proches aidants », a déclaré Valérie Larochelle, cofondatrice et présidente-directrice générale d'Eugeria.

La Tovertafel est un outil de soin composé d'un projecteur de haute qualité, de capteurs infrarouges, d'un haut-parleur et d'un processeur avec lesquels des jeux interactifs sont projetés sur une table. Ces projections lumineuses interactives stimulent différentes zones du cerveau et vont bien au-delà de l'émerveillement et de l'amusement.

« Bien vieillir ne repose pas uniquement sur la médecine, mais sur tout ce qui influence, au quotidien, le bien-être d'une personne. Je suis convaincu que l'arrivée des Tovertafel dans les milieux de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles s'y apparentant aura un effet bénéfique sur leur qualité de vie », a déclaré Quoc Dinh Nguyen, gériatre au CHUM, cofondateur et expert médical d'Eugeria.

Dans les prochaines semaines, plusieurs établissements au Canada dont les résidences des CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, et des résidences en Alberta et en Colombie-Britannique pourront bénéficier des Tovertafel.

À propos d'Eugeria

Fondée en 2018 à Montréal, Eugeria est la référence centralisée qui permet de trouver des solutions concrètes et utiles pour les aînés canadiens et les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble cognitif. Elle a pour mission d'innover pour améliorer la qualité de vie des aînés et des proches aidants. Les équipes d'Eugeria sont formées pour conseiller selon les diverses pertes liées au vieillissement. Pour plus d'information : www.eugeria.ca

SOURCE Eugeria

Renseignements: Source : Stephany Brown, Vice-présidente développement des affaires et marketing, Eugeria, [email protected], 1-855-554-3742; Pour information et entrevues : Jean-Pascal Lavoie, [email protected], 418 208-4937