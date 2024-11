Eugeria parmi les Leaders de la croissance 2024 : l'audace technologique au service du vieillissement et des troubles cognitifs

MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Eugeria est fière d'annoncer sa présence au palmarès des Leaders de la croissance 2024 de L'actualité, qui souligne les entreprises québécoises ayant enregistré la plus forte croissance de leur chiffre d'affaires. Eugeria se distingue par son approche novatrice combinant technologie, soins et dignité pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un trouble cognitif et leurs proches aidants.

Eugeria a transformé le domaine des soins grâce à sa plateforme de commerce en ligne, ses produits adaptés au vieillissement et son service-conseil personnalisé. À travers l'intégration de technologies de pointe et des partenariats stratégiques, l'entreprise est devenue un leader incontournable au Canada et aux États-Unis.

La technologie au cœur de la mission d'Eugeria

Eugeria mise sur l'innovation technologique pour transformer les soins en proposant des produits comme des piluliers électroniques, des téléphones simplifiés et des animaux robotisés. Sa filiale Idem, spécialisée dans les produits connectés, a développé des solutions telles que l'horloge intelligente Idem, qui simplifie la communication et les rappels de tâches quotidiennes pour les individus vivant avec un trouble cognitif et leurs aidants. Ces outils, adoptés par des résidences et des particuliers, montrent comment la technologie peut améliorer l'expérience des soins et enrichir le quotidien.

Une croissance propulsée par l'innovation

Face à une population vieillissante et plus de six millions de personnes vivant avec un trouble cognitif en Amérique du Nord, Eugeria répond par des produits et services conçus pour réduire la charge des aidants et promouvoir l'autonomie. Cette approche a permis une croissance remarquable, portée par un réinvestissement constant dans la recherche et des collaborations avec les professionnels de la santé et les communautés de soins.

De ses racines montréalaises, Eugeria s'est imposée sur la scène internationale. Cette reconnaissance parmi les Leaders de la croissance témoigne de son engagement à offrir des solutions accessibles et respectueuses de la dignité des personnes vieillissantes.

« Être nommé parmi les Leaders de la croissance reflète notre mission : transformer les soins reliés au vieillissement avec des solutions innovantes et humaines », déclare Valérie Larochelle, présidente et cofondatrice d'Eugeria.

