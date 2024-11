MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Eugeria, leader dans les produits pour les personnes vivant avec des troubles cognitifs, est fière d'annoncer l'inclusion de ses solutions dans l'installation de Hord Coplan Macht, intitulée « Aging and the Meaning of Home », au sein de l'exposition Making Home--Smithsonian Design Triennial, qui se déroule du 2 novembre 2024 au 10 août 2025 au Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, à New York.

Making Home--Smithsonian Design Triennial présente 25 créations innovantes illustrant l'intégration du design dans la vie contemporaine.

Hord Coplan Macht, spécialisé dans la conception de résidences pour personnes âgées, a créé l'installation « Aging and the Meaning of Home ». Cet espace immersif, conçu pour soutenir les personnes ayant des troubles physiques et cognitifs légers, recrée un environnement de vie adapté à travers les voix de deux résidents fictifs avec des besoins différents. Les produits Eugeria soulignent l'engagement de notre compagnie à améliorer la qualité de vie, à travers des produits en étroite collaboration avec les proches aidants, les professionnels de la santé et les milieux de soins. Ces innovations illustrent comment le design et la technologie peuvent transformer établissements de soins en espaces dynamiques et adaptés.

Produits présentés :

L'horloge calendrier connectée Idem aide les personnes vivant avec des troubles cognitifs à gérer leur routine. Grâce à une application compagnon, les proches aidants et professionnels peuvent définir des rappels pour les médicaments, envoyer des messages et gérer les horaires à distance, améliorant la communication et offrant une tranquillité d'esprit aux familles.

Le Tovertafel (table Magique), crée une expérience immersive avec des projections lumineuses interactives qui favorisent l'engagement cognitif, sensoriel et social. Cet outil innovant aide à réduire l'apathie et le stress.

« Nous sommes honorés de participer à cette installation qui met en lumière l'impact transformateur du design réfléchi dans les soins», déclare Valérie Larochelle, PDG et cofondatrice d'Eugeria. « Notre mission est d'offrir des solutions favorisant l'autonomie et le bien-être des personnes vivant avec des troubles . »

