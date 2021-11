Les convulsions fébriles, des crises convulsives associées à des épisodes de fièvre, touchent de 2 à 5 % des enfants âgés de 0 à 5 ans. Dans certaines conditions, ces enfants sont à risque de montrer des difficultés cognitives au cours de leur développement.

Dans le cadre du projet doctoral de Fanny Thébault-Dagher, assistée par la postdoctorante Morgane Robles pour les analyses placentaires, les chercheuses ont étudié trois familles de gènes exprimées dans le placenta : les systèmes de la sérotonine et des hormones de stress, qui sont impliqués dans le développement cérébral du fœtus lors de la grossesse, ainsi que les régulateurs de vascularisation, liés au transport de l'oxygène et des nutriments.

Les chercheuses tentent de trouver, chez l'humain, le lien entre la mère, le placenta et le bébé, « une triade difficile à étudier ». « C'est la première fois que ces régulateurs dans le placenta sont étudiés. Il est donc important d'observer systématiquement le placenta après la grossesse, qu'elle ait été normale ou pas, puisqu'ils peuvent contenir des éléments prédictifs des convulsions fébriles », souligne Cathy Vaillancourt.

Le stress maternel

Dans une étude précédente, la professeure Vaillancourt avait d'ailleurs observé que le stress chez la mère était lié à des modifications d'expressions de certains systèmes dans le placenta. La professeure Lippé, quant à elle, avait trouvé que le stress prénatal rapporté par la mère prédisait un âge de survenue plus précoce des convulsions.

Chez les animaux, le stress de la mère pendant la grossesse pourrait avoir un rôle à jouer dans le niveau de sévérité des convulsions après la naissance. « Le lien reste toutefois difficile à faire chez l'humain. Il est important de comprendre les mécanismes en jeu pendant la grossesse, puisqu'ils peuvent être associés aux convulsions après la naissance », explique Sarah Lippé.

La prochaine étape de la recherche consistera à valider les résultats obtenus sur une plus grande cohorte.

« Le neurodéveloppement commence au premier jour après la conception, il est donc essentiel de comprendre les étapes de la croissance du fœtus pouvant entraîner des conséquences postnatales », soutient la professeure Lippé.

À propos de l'étude

L'article « Febrile seizure incidence and age at first occurrence are associated with changes in placental normalized gene expression: the '3D' pregnancy cohort study », par Fanny Thébault-Dagher, Morgane Robles, Catherine M. Herba, Joey St-Pierre, Celia Brochen, Gina Muckle, Sonia J. Lupien, Jean R. Séguin, William D. Fraser, Cathy Vaillancourt et Sarah Lippé, a été publié le 20 septembre 2021 dans la revue Journal of Neuroendocrinology. Cette étude a été rendue possible grâce à l'Étude 3D (réalisée auprès de 2 366 dyades mère-enfant du Québec). Les travaux ont reçu un soutien financier des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies, du Fonds de recherche du Québec - Santé et du Fonds Jean-Pierre Hogue.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire consacré exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

Twitter

Facebook

À propos de l'UdeM

Montréalaise par ses racines, internationale par vocation, l'Université de Montréal compte parmi les plus grandes universités dans le monde, et notamment au sein de la francophonie. Elle a été fondée en 1878 et compte aujourd'hui 13 facultés et écoles. Elle forme avec ses deux écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le premier pôle d'enseignement supérieur et de recherche du Québec et l'un des plus importants en Amérique du Nord. L'Université de Montréal réunit 2300 professeurs et chercheurs et accueille plus de 67 000 étudiants.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Renseignements: Audrey-Maude Vézina, Service des communications de l'INRS, 418 254-2156, [email protected]; Jeff Heinrich, Université de Montréal, 514 343-7593, [email protected]

Liens connexes

http://www.inrs.ca/