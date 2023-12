Étude sur la langue d'enseignement au primaire et au secondaire - En Montérégie, 91 % des élèves fréquentaient une école de langue française et 9 % fréquentaient une école de langue anglaise en 2021

MONTRÉAL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française diffuse, depuis 2008, des données sur la langue d'enseignement au préscolaire, au primaire et au secondaire au Québec. L'étude Langue et éducation au Québec en 2021-2022 : éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire et formation professionnelle porte sur les élèves inscrits à la formation générale des jeunes des écoles du Québec. Une section est en outre consacrée aux élèves de la formation professionnelle.

Réalisée à partir des données du ministère de l'Éducation, l'étude couvre la période allant de 2000-2001 à 2021-2022 et porte sur l'effectif des établissements scolaires de langue française et de langue anglaise du Québec. Des données concernant les élèves de langue maternelle autochtone sont également présentées.

Faits saillants

Portrait général de l'effectif scolaire

En 2021, 76 % des 1 111 200 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire au Québec étaient de langue maternelle française, et 8 % d'entre eux étaient de langue maternelle anglaise.





Depuis une vingtaine d'années, la part des élèves de langue maternelle autre au sein de l'effectif scolaire a continué de croître. De 9 % en 2000, elle est passée à 16 % en 2021.





Parmi les 201 780 élèves de la Montérégie, 78 % étaient de langue maternelle française, 8 %, de langue maternelle anglaise et 14 %, de langue maternelle autre.

Portrait de l'effectif scolaire selon la langue de l'école fréquentée

En 2021, au Québec, 91 % des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire fréquentaient une école de langue française (1 013 400) et 9 %, une école de langue anglaise (97 800). La proportion d'élèves scolarisés en français a augmenté légèrement au cours de la dernière décennie (elle était de 89 % en 2010).





En Montérégie, en 2021, 91 % des élèves fréquentaient une école de langue française et 9 %, une école de langue anglaise. Le pourcentage d'enfants allant à l'école de langue française dans cette région était donc semblable à celui de l'ensemble du Québec.





Sur l'île de Montréal, la proportion d'élèves scolarisés en français a crû dans les deux dernières décennies, passant de 74 % en 2000 à 82 % en 2021.





Dans l'ensemble du Québec, parmi les élèves de langue maternelle autre que le français ou l'anglais, la proportion de ceux qui fréquentaient une école de langue française a augmenté de manière continue entre 2000 et 2021, passant de 79 % à 92 %.





Durant la même période, parmi les élèves de langue maternelle anglaise, la proportion de ceux qui fréquentaient une école de langue française a aussi augmenté : elle est passée de 18 % en 2000 à 32 % en 2021.





La proportion des élèves de langue maternelle autochtone recevant l'enseignement dans une langue autochtone a augmenté, passant de 59 % en 2013 à 65 % en 2021 (7 170 élèves en 2021).

Portrait de l'effectif admissible à l'école de langue anglaise

Dans l'ensemble du Québec en 2021, 9,5 % des élèves avaient été déclarés admissibles à l'école de langue anglaise. Parmi ces élèves admissibles, 64 % étaient de langue maternelle anglaise, 24 %, de langue maternelle française et 13 %, de langue maternelle autre. En Montérégie, 9,7 % des élèves avaient été déclarés admissibles à l'école de langue anglaise.





Le nombre d'élèves admissibles à l'école de langue anglaise a diminué au cours des deux dernières décennies, de même que la proportion qu'ils représentent au sein de l'effectif scolaire total. Cette diminution s'est faite essentiellement sur l'île de Montréal, où la proportion d'élèves admissibles à l'école de langue anglaise est passée de 27 % en 2000 à 19 % en 2021.





Parmi les autorisations de fréquenter l'école de langue anglaise accordées, celles qui sont justifiées par le fait que l'élève séjourne temporairement au Québec ont augmenté en proportion. Chaque année au cours de la période allant de 2011 à 2021, en moyenne 22 % des autorisations de fréquenter l'école de langue anglaise étaient accordées en vertu de cette exception prévue dans la Charte de la langue française, alors qu'au cours de la décennie précédente (2001-2010), ce pourcentage était bien inférieur (7,6 %).

En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française a le mandat de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et d'en faire rapport tous les cinq ans au ministre de la Langue française. L'Office a également pour mission d'assurer le respect de la Charte et de veiller à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et, de concert avec le ministère de la Langue française, de l'Administration.

Lien connexe

Langue et éducation au Québec en 2021-2022 : éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire et formation professionnelle : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/

