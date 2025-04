WINNIPEG, MB, le 14 avril 2025 /CNW/ - Selon l'étude annuelle sur la fiscalité d'IG Gestion de patrimoine (IG), la majorité des contribuables canadiens ne sont pas au fait des récentes modifications fiscales fédérales. Parmi ces modifications, notons les augmentations annuelles du montant personnel de base et des tranches d'imposition, les modifications du seuil de remboursement de la Sécurité de la vieillesse (SV), et les augmentations des limites de cotisation pour les Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), le Régime de pensions du Canada (RPC) et le Régime de rentes du Québec (RRQ).

On a également constaté un manque général de connaissance des changements fiscaux concernant la possibilité d'obtenir un allégement fiscal anticipé pour les dons effectués au début de 2025, sans compter toute l'ambiguïté entourant la modification ou non du taux d'inclusion des gains en capital.

Ce manque de clarté peut avoir des conséquences sur la façon dont les contribuables produisent leur déclaration de revenus, de sorte que beaucoup pourraient passer à côté d'avantages, de déductions et de crédits importants, ainsi que d'occasions non négligeables de faire des économies.

L'étude, menée en collaboration avec Pollara Strategic Insights, a révélé que :

Seul un cinquième (21 %) des Canadiens et Canadiennes sont au courant de la plupart des modifications fiscales fédérales.

Moins d'un tiers (29 %) s'assurent de tenir compte des plus récentes modifications fiscales lors de la production de leur déclaration de revenus.

Seulement un cinquième se sentent bien informés des répercussions fiscales de leurs placements.

« Les modifications fiscales fédérales ont un effet direct sur les Canadiens et Canadiennes, il est donc important de se tenir au courant des nouveautés et de travailler avec un professionnel ou une professionnelle des services financiers qui peut aider à créer une stratégie fiscale qui soit efficace toute l'année pour tirer pleinement parti des avantages lorsque vient le moment de produire sa déclaration », a indiqué Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine.

En outre, l'étude a révélé que seuls 41 % des Canadiens et Canadiennes font appel aux services d'un planificateur financier ou d'une planificatrice financière. Et ce, même si la preuve des avantages qui en découlent n'est plus à faire. Pour les personnes qui recourent à un tel soutien professionnel, la majorité (85 %) disent que leur planificateur financier ou planificatrice financière prend le temps d'expliquer les conséquences fiscales des décisions financières et les a aidées à être plus « intelligentes » sur le plan fiscal. De plus, 78 % de celles qui utilisent les services de planification financière tiennent compte des plus récentes modifications fiscales au moment de produire leur déclaration, ce qui les aide à maximiser leur remboursement.

« Recourir aux services d'un planificateur financier ou d'une planificatrice financière contribue à ce que votre argent travaille pour vous de manière efficace, d'ajouter M. Murchison. Les gens devraient solliciter le soutien de spécialistes qui pourront non seulement aider à élaborer une stratégie fiscale, mais aussi à l'incorporer dans un plan financier intégré qui tient compte de toutes les dimensions de votre vie. »

Le présent document ne doit en aucune façon être interprété comme un conseil juridique ou fiscal, car la situation de chaque client(e) est unique. Veuillez consulter votre conseiller(ère) juridique ou fiscal(e) attitré(e).

À propos de l'étude Pollara

L'étude sur la planification fiscale réalisée par Pollara Strategic Insights pour le compte d'IG Gestion de patrimoine a consisté en un sondage en ligne mené auprès de 1 580 adultes canadiens, du 18 au 21 mars 2025. Un échantillon de cette taille comporte une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe et de la région afin de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 142 milliards de dollars au 31 mars 2025. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 275 milliards de dollars au 31 mars 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez le site ig.ca .

