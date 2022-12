Étude sur l'utilisation des langues par les jeunes dans leurs pratiques de consommation en 2021 - Portrait des usages et des comportements des 18 à 34 ans du Québec et de l'île de Montréal lors de leurs achats

En tout, 43 % des jeunes de 18 à 34 ans ont mentionné qu'ils utilisaient le français le plus souvent pour effectuer leurs achats en ligne, alors que plus du tiers des jeunes (36 %) ont affirmé qu'ils utilisaient l'anglais le plus souvent.

La moitié des francophones (50 %) ont dit utiliser le français le plus souvent pour effectuer des achats en ligne, tandis qu'environ le quart ont affirmé utiliser l'anglais le plus souvent (26 %) ou le français et l'anglais à égalité (24 %).

La moitié des allophones (50 %) ont dit utiliser l'anglais le plus souvent pour faire des achats en ligne, et plus du tiers (36 %) ont affirmé utiliser le français le plus souvent.