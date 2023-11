Étude détaillée du projet de loi 23 - Les parents engagés demandent le respect de leur rôle et de la loi

QUÉBEC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Alors que la commission de la culture et de l'éducation étudie les articles du projet de loi 23 traitant de la gouvernance du réseau scolaire, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) réitère ses trois grandes demandes pour faire respecter la loi sur l'instruction publique (LIP), le rôle des parents engagés et la subsidiarité.

Pour que la composition des conseils d'administration reflète les besoins du milieu, les comités de parents doivent pouvoir désigner une personne de leur choix grâce à des assouplissements dans la loi, en cas de vacance d'un poste de membre parent. Cela inclut plus de souplesse pour les centres de services scolaires (CSS) ayant peu d'écoles, donc un bassin restreint de parents disponibles pour siéger sur les instances. Pour favoriser une meilleure compréhension des responsabilités de chacun, la formation obligatoire pour les membres des conseils d'établissement doit bénéficier d'un mécanisme de suivi. Pour s'assurer que les droits de tous soient respectés, un mécanisme de recours indépendant doit être mis en place en cas de non-respect de la LIP.

« Inclure ces trois demandes dans la loi permettrait d'assurer un meilleur respect de la loi et du rôle des parents engagés bénévolement dans le milieu scolaire. Nous sommes inquiets pour la subsidiarité et pour l'engagement et la mobilisation des parents dans nos instances de participation. Nous n'avons pas de recours lorsque la loi et notre rôle ne sont pas respectés », explique Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

15 recommandations s'ajoutent à ces demandes. Pour consulter le mémoire complet, cliquez ici. Il y a du chemin à faire pour s'assurer que le réseau de l'éducation fonctionne mieux, et il est encore temps d'écouter les parents et d'apporter des changements significatifs à la LIP.

Parallèlement, la FCPQ saisit cette occasion pour réitérer son appui à un autre changement législatif : une loi-cadre pour contrer les violences à caractère sexuel dans le milieu scolaire, afin d'arrimer les actions en place et en cours et s'assurer que les jeunes bénéficient d'un véritable filet social pour prévenir et agir contre ces violences.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient depuis maintenant 50 ans les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

