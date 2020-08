Étude des crédits budgétaires - Les Québécois ont le droit de savoir !

QUÉBEC, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'étude des crédits budgétaires du ministère du Conseil exécutif, la cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions, madame Dominique Anglade, a questionné le premier ministre sur sa gestion de la pandémie et rappelé que les Québécois ont le droit de savoir ce qui c'est passé au cabinet du premier ministre entre le 12 janvier 2020, date où le directeur de la santé publique a pris connaissance de l'ampleur de la COVID-19, et le 9 mars 2020, date à laquelle le premier ministre a été mis au courant de l'urgence d'agir. En réalité, le Québec n'était pas prêt à affronter cette pandémie.

La cheffe libérale a également exigé plus de transparence du premier ministre afin qu'il réponde de ses décisions aux Québécois et réitéré que nous détenons, malheureusement, l'un des pires bilans en Amérique du Nord en termes de décès par habitant. Madame Anglade a aussi déploré que nous soyons le seul endroit au Canada où le ministre de la Santé a été remplacé en pleine pandémie. Il est clair que ce changement ministériel soulève plusieurs questions tant sur la gestion du premier ministre que sur la responsabilité de madame McCann et son imputabilité à rendre des comptes sur ses décisions.

« Les Québécois ont le droit de savoir comment le gouvernement a agi pour préparer le Québec et ils veulent des réponses à leurs questions. Souvenons-nous que partout sur la planète, les gouvernements se préparaient à subir de fortes instabilités sociales et économiques dues à la COVID-19 et qu'ici, le premier ministre a été mis au courant de la gravité de la situation seulement le 9 mars dernier. »;

Mme Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions

À 7 jours de la rentrée scolaire, des millions de parents vivent toujours de l'angoisse malgré que le ministre de l'Éducation ne cesse d'effectuer des activités de communication. À juste fait, le premier ministre se doit de corriger rapidement cette situation et cessez de se braquer en brandissant ses responsabilités ministérielles sous le couvert de documents administratifs ou sous la directive de la Santé publique.

« À quelques jours de la rentrée scolaire, des millions de Québécois vont envoyer ce qu'ils ont de plus précieux à l'école. Tout ce que nous demandons au premier ministre, c'est des réponses aux soucis que vivent actuellement les parents du Québec puisqu'il reste encore de nombreuses questions toujours sans réponse. »

Mme Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions

En ce qui concerne l'abandon du projet de loi 61, cela envoie un message sans équivoque au premier ministre : son projet de loi 61 ne tenait pas la route. Les propos de la présidente du Conseil du trésor démontrent combien le premier ministre n'arrive pas à imposer son leadership alors qu'il revient d'une tournée du Québec, où il n'hésitait pas à vanter son projet de loi 61 auprès des mairesses et maires.

« En envoyant à la déchiqueteuse le projet de loi 61, la présidente du Conseil du trésor, madame Sonia Lebel, envoie un message de désaveu au premier ministre, mais également auprès du ministre actuel de la Santé : ils doivent retourner à la table à dessin. Clairement, nous avions raison d'exiger plus de transparence et le respect de nos balises démocratiques. »

Mme Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions

En terminant, madame Anglade a rappelé l'importance au premier ministre d'avoir une société égalitaire et que la pandémie actuelle ne se résoudra aussi par de la considération des familles, des entrepreneurs et des personnes les plus vulnérables au marché de l'emploi, rappelant que tous les anciens gouvernements libéraux ont agi pour faire du Québec cet endroit où tous peuvent aspirer à leur plein potentiel.

