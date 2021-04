Étude des crédits budgétaires - La CAQ manque de leadership pour le transport collectif

QUÉBEC, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'étude des crédits budgétaires, la porte-parole de l'opposition officielle pour la Métropole, Mme Filomena Rotiroti, ainsi que le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports, M. Enrico Ciccone, ont eu l'occasion de questionner les ministres responsables de la Métropole et des Transports, Mme Chantal Rouleau et M. François Bonnardel. Le constat est clair : le gouvernement caquiste manque d'ambition et de leadership notamment en matière de relance économique, de solutions contre la pénurie de main-d'œuvre ou pour le transport collectif pour la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

« À l'issue des deux séances d'étude des crédits budgétaires, nous ne sommes vraiment pas rassurés. Nous ne savons toujours pas si la CAQ va respecter les délais pour l'élaboration de la ligne bleue et si le projet sera bel et bien conservé dans son ensemble. Aucun des deux ministres n'a été capable de nous confirmer que les travaux de la ligne bleue ne seront pas retardés avec la mise en place du groupe d'action qui étudie actuellement le projet du REM et l'interconnexion avec la ligne bleue. D'ailleurs, nous rappelons que la ministre Rouleau refuse que les élus des oppositions, qui représentent des circonscriptions de la Métropole concernées par le projet, puissent prendre part aux consultations. Quel manque de transparence ! La ligne bleue, nous l'avons démontré, répond très bien aux besoins des citoyennes et des citoyens de l'est de Montréal. De plus, dans le projet du REM de l'est, il y a beaucoup de questions qui restent encore en suspens. On parle notamment du tracé, des échéanciers ou des éventuels prolongements qui ne sont toujours pas confirmés. Il faut absolument que le REM s'arrime avec le projet de la ligne bleue sans retarder les travaux de celle-ci puisqu'ils ont déjà commencé. Le ministre Bonnardel, lui-même, nous a avoué qu'il ne connaissait pas ses implications financières à venir et le partage des coûts pour l'ensemble du projet ! C'est aberrant, spécialement dans le cadre d'un exercice de reddition de comptes. Il faut vraiment que le gouvernement caquiste prenne le temps de faire le travail correctement et cela implique de consulter l'ensemble des parties prenantes avant de prendre des décisions. Il faut consulter les résidents et les partenaires. »

Mme Filomena Rotiroti, députée de Jeanne-Mance-Viger et porte-parole de l'opposition officielle pour la Métropole.

M. Enrico Ciccone, député de Marquette et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports.

