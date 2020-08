Étude des crédits budgétaires - Éric Girard a géré de façon désinvoltes les finances publiques du Québec

QUÉBEC, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de la fin de l'étude des crédits budgétaires du Ministère des Finances, le constat est clair pour le député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Finances publiques : le ministre des Finances, Éric Girard, n'a pas su prévoir convenablement la crise économique découlant de la COVID-19.

Les prévisions budgétaires de mars dernier n'ont pas été prises au sérieux par le ministre, et ce, malgré les nombreux avertissements de notre formation politique. En décidant d'ignorer, notamment, notre proposition quant à la mise en place d'un Fonds dès le mois de mars, le gouvernement de François Legault a fait le choix de ne pas se préparer adéquatement et d'ignorer les possibles impacts économiques, et ce, alors que les marchés en Europe et en Asie étaient déjà affectés par l'instabilité liée à la COVID-19.

Il est clair que si François Legault avait demandé à son ministre des Finances de faire un budget qui prévoyait les impacts financiers de la Covid-19 sur le Québec, il ne serait pas devenu caduc 3 jours plus tard, lors de l'imposition des mesures de confinement par son gouvernement.

De plus, le ministre des Finances a été incapable de nous indiquer quelles sont les sommes prévues au budget qui seront réellement investies au Québec. Pourtant, dans son énoncé budgétaire de juin, Éric Girard a mentionné à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'investissement de 28G$ au Québec. Toutefois, dans l'écrit de cet énoncé, on constate que les dépenses réelles du gouvernement s'élèveraient à 6,6G$. De cette somme, 2,3G$ sont prévus pour l'achat d'équipement médical, cependant, le ministre n'a pas été capable de confirmer quelles portions de ces achats se feraient au Québec.

Il est aussi surprenant de constater que le ministre des Finances n'a pas su nous expliquer pourquoi la Société québécoise du cannabis (SQDC) ne respecte pas la Loi encadrant le cannabis et permet de diminuer le prix selon le volume. La CAQ désirait autrefois restreindre l'accès au cannabis, pas le simplifier.

« Nous avons posé une foule de questions au ministre des Finances et peu ont obtenues de réponses convaincantes. Le ministre manque clairement de leadership, mais il demeure imputable des mauvaises décisions qu'il a prises et des impacts que celles-ci auront sur l'avenir du Québec, et ce, tout comme le premier ministre, François Legault. »

M. André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Finances

« Le ministre des Finances n'a pas à être fier de son bilan. Nous avions levé le drapeau rouge dès le dépôt du budget en mars dernier. La CAQ a fait fi de nos commentaires et voilà où nous en sommes aujourd'hui. »

M. Carlos Leitão, député de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie

