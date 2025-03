TORONTO, le 31 mars 2025 /CNW/ - CUPANI Metals Corporation (« CUPANI » ou la « Société ») (CSE: CUPA) informe les actionnaires au sujet d'une étude géophysique réalisée en prévision de la saison d'exploration 2025.

Figure 1 : Interprétation préliminaire des enveloppes minéralisées des gisements Pogo, Centre 2 et Centre 1 (de gauche à droite). Coupe transversale en regardant vers le nord-est. (Groupe CNW/Cupani Metals Corp.)

La saison de travaux sur le terrain 2024 comprenait un levé gravimétrique sur et autour des gisements historiques situés à l'intérieur de la zone Blue Lake du projet Blue Lake de Cupani. Des anomalies gravimétriques ont été détectées à plusieurs endroits, dont le gisement de Pogo, et une anomalie supplémentaire a été détectée immédiatement au nord-est de Pogo à un endroit innommé et intact selon les dossiers historiques.

Le gisement de Pogo est signalé dans la littérature historique [Ivanov 2013] comme étant non conforme au Règlement 43-101, selon l'estimation des ressources [Clark 1991] comme suit : 1 368 160 tonnes courtes contenant 0,96 % de cuivre, 0,49 % de nickel, 0,71 platine, plus des grammes de palladium, par tonne; pour une équivalence en cuivre de 2,22 % après 41 trous de forage. Il s'agit de l'un des nombreux gisements trouvés dans la zone Blue Lake. En 2012, Rockland Minerals a mené un programme de forage pour valider les résultats historiques des tests, qui ont confirmé l'emplacement de ces gisements, a reproduit des valeurs de test significatives pour le cuivre, le nickel, le palladium et le platine et a amélioré la confiance dans l'exactitude des tests historiques (Ivanov, 2013; GM68168).

En raison d'autres anomalies gravimétriques prometteuses détectées dans la région de Pogo, la société a commencé à extraire des données des bases de données historiques des trous de forage. Notre équipe de géologie a commencé à modéliser des trous de forage historiques afin de mieux comprendre la géologie et l'orientation des enveloppes minéralisées et de générer des cibles de forage robustes. Les travaux préliminaires ont été suivis de deux façons : en limitant les données gravimétriques de 2024 pour intégrer les registres historiques des trous de forage et en commençant à construire des modèles géologiques tridimensionnels.

Lors de l'analyse de la base de données historique, l'équipe a identifié plusieurs intervalles de sulfures disséminés dans les registres de forage de Pogo qui n'ont pas été envoyés pour analyse géochimique pendant le forage antérieur à 1991 et n'ont donc pas été inclus dans l'estimation des ressources de Pogo. Leur inclusion dans un modèle de ressources devrait améliorer l'aspect financier potentiel.

Il est important de noter que la base de données historique n'est pas sans limites. Certains registres de forage sont incomplets, et il reste des lacunes dans les données. Malgré ces problèmes, l'équipe de géologie de la société a réalisé des progrès importants dans la validation des données. En examinant attentivement l'information disponible, l'équipe a établi une base solide pour les initiatives de modélisation à venir. Ces travaux en cours joueront un rôle crucial dans le perfectionnement de la compréhension des gisements et l'orientation des activités d'exploration futures de la société.

CUPANI Metals Corp. offre aux actionnaires une exposition à la croissance du capital à long terme en investissant dans des propriétés d'exploration minière et d'autres actifs.

