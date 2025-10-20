Étude de Cisco sur l'IA : Les entreprises prêtes pour l'IA transforment les projets pilotes en profits et mènent la course vers la valeur parmi leurs pairs

Les « chefs de file » sont quatre fois plus susceptibles de mettre les projets pilotes d'IA en production et 50 % plus susceptibles de déclarer une valeur mesurable de l'IA.

Résumé de la nouvelle :

Seulement 8 % des organisations interrogées au Canada sont pleinement préparées pour l'IA. Celles qui sont entièrement prêtes sont 50 % plus susceptibles de voir une valeur mesurable et quatre fois plus susceptibles de mettre les projets pilotes en production.

Au Canada, 74 % des entreprises prévoient déployer des agents d'IA et 34 % s'attendent à ce que ces agents travaillent aux côtés des employés d'ici un an. Cependant, peu d'entre elles possèdent l'infrastructure sécurisée nécessaire.

Le rapport présente des signes précoces de perturbation de la valeur, qui comprennent entre autres une augmentation des charges de travail, une capacité de processeurs insuffisante et un manque de données centralisées.

TORONTO, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Cisco (NASDAQ: CSCO), le leader mondial du réseautage et de la sécurité, a publié aujourd'hui les résultats de son troisième indice de préparation à l'IA annuel. Un petit groupe constant d'entreprises, les « chefs de file », soit environ 8 % des organisations interrogées au Canada (13 % à l'échelle mondiale) au cours des trois dernières années, surpassent leurs pairs à l'égard de toutes les mesures de la valeur de l'IA, capturées pour la première fois dans l'étude mondiale de Cisco menée auprès de plus de 8 000 leaders en IA dans 30 marchés et 26 industries.

L'avantage soutenu des chefs de file indique une nouvelle forme de résilience : une approche disciplinée et systémique qui atteint un équilibre entre les facteurs stratégiques et les données et l'infrastructure nécessaires pour suivre le rythme de l'évolution accélérée de l'IA. Les chefs de file construisent déjà pour l'avenir, 98 % d'entre eux à l'échelle mondiale concevant leurs réseaux en tenant compte de la croissance, de la portée et de la complexité de l'IA, comparativement à seulement 72 % au Canada.

La combinaison de prévoyance et de bases solides produit des résultats réels et tangibles à un moment où deux forces majeures commencent à remodeler le paysage : les agents d'IA, qui relèvent la barre en matière de portée, de sécurité et de gouvernance, et la dette d'infrastructure de l'IA, soit les signes avant-coureurs des goulots d'étranglement cachés qui menacent d'éroder la valeur à long terme.

« Cette année, l'indice de préparation à l'IA de Cisco met un fait en évidence : l'IA n'échoue pas, c'est la préparation qui le fait, a indiqué Jeetu Patel, président et directeur des produits de Cisco. Les organisations les mieux préparées pour l'IA, les chefs de file dans notre étude, le prouvent. Elles sont quatre fois plus susceptibles de mettre les projets pilotes en production et 50 % plus susceptibles de réaliser une valeur mesurable. Ainsi, alors que plus de 80 % des organisations interrogées sont sur le point de déployer des agents d'IA, ces nouvelles constatations confirment que la préparation, la discipline et l'action sont cruciales pour dégager de la valeur. »

Le profil des chefs de file : la préparation en tant qu'avantage concurrentiel

L'étude de Cisco souligne une tendance constante parmi les leaders qui obtiennent des rendements réels.

Ils font de l'IA une composante de l'entreprise plutôt qu'un projet secondaire.

Presque tous les chefs de file (99 %) possèdent une feuille de route définie en matière d'IA (par rapport à 48 % au Canada) et 91 % ont un plan de gestion du changement (par rapport à 23 % au Canada). Les budgets correspondent à l'intention, 79 % des chefs de file faisant de l'IA la principale priorité d'investissement (par rapport à 24 % au Canada).

Ils construisent une infrastructure prête à croître.

Ils bâtissent en vue de l'ère de l'IA omniprésente. Parmi les chefs de file, 71 % affirment que leurs réseaux sont entièrement flexibles et peuvent être mis à l'échelle instantanément pour tout projet d'IA (par rapport à 10 % au Canada). De plus, 77 % investiront dans une nouvelle capacité de centre de données au cours des 12 prochains mois (par rapport à 30 % au Canada).

Ils mettent les projets pilotes en production.

Parmi les chefs de file, 62 % possèdent un processus d'innovation mature et reproductible pour générer et mettre à l'échelle les cas d'utilisation de l'IA (par rapport à 7 % dans l'ensemble au Canada) et les trois quarts (77 %) ont déjà finalisé ces cas d'utilisation (par rapport à 10 % au Canada).

Ils mesurent ce qui compte.

Parmi les chefs de file, 95 % suivent l'incidence de leurs investissements en IA, presque cinq fois plus qu'au Canada, et 71 % sont convaincus que leurs cas d'utilisation généreront de nouvelles sources de revenus, plus du double de la moyenne d'ensemble au Canada.

Ils transforment la sécurité en force.

Parmi les chefs de file, 87 % sont très conscients des menaces propres à l'IA (par rapport à 34 % dans l'ensemble au Canada), 62 % intègrent l'IA dans leurs systèmes de sécurité et d'identité (par rapport à 24 % au Canada) et 75 % sont entièrement équipés pour contrôler et sécuriser les agents d'IA (par rapport à 22 % au Canada). La confiance fait partie de l'équation de valeur des chefs de file.

Les chefs de file obtiennent des résultats de plus grande portée que leurs pairs en raison de cette approche : 90 % d'entre eux déclarent des gains de rentabilité, de productivité et d'innovation, comparativement à environ 58 % dans l'ensemble au Canada.

« La préparation à l'IA n'est pas le fruit du hasard, c'est une stratégie d'investissement, a déclaré Raj Juneja, président de Cisco Canada. Les organisations qui sont en tête ne font pas qu'expérimenter. Elles investissent dans la préparation, l'infrastructure et la discipline qui transforment l'ambition en matière d'IA en résultats mesurables. Lorsque les entreprises s'engagent à la base, la valeur suit à l'échelle. »

Les agents d'IA : l'ambition dépasse la préparation

L'indice montre que 74 % des organisations au Canada prévoient déployer des agents d'IA et près de 34 % s'attendent à ce que ces agents travaillent aux côtés des employés d'ici un an. Cependant, pour la majorité de ces entreprises, les agents d'IA exposent des bases déficientes : des systèmes qui peuvent à peine gérer une IA réactive axée sur les tâches, sans parler des systèmes d'IA agissant de façon autonome et apprenant en continu. Presque la moitié (40 %) des répondants affirment que leurs réseaux ne peuvent pas prendre en charge la complexité ou le volume des données et seulement 10 % décrivent leurs réseaux comme étant flexibles ou adaptables.

Encore une fois, les chefs de file sont l'exception. Leur approche disciplinée et systémique a déjà contribué à jeter les bases dont ils auront besoin pour une mise en œuvre à grande échelle.

La dette d'infrastructure de l'IA : le frein émergent à la création de valeur

Le rapport présente un nouveau concept : la dette d'infrastructure de l'IA, l'évolution moderne de la dette technique et numérique qui a autrefois freiné la transformation numérique.

Il s'agit de l'accumulation silencieuse des compromis, des mises à niveau différées et de l'architecture sous-financée qui érode la valeur de l'IA au fil du temps. Certains signes avant-coureurs sont déjà visibles : 41 % des entreprises s'attendent à ce que les charges de travail augmentent de plus de 30 % en trois ans, 68 % ont de la difficulté à centraliser les données, seulement 18 % possèdent une capacité de processeurs robuste, et seulement 22 % peuvent détecter ou prévenir les menaces propres à l'IA.

Ces signes avant-coureurs indiquent un écart entre l'ambition en matière d'IA et la préparation opérationnelle. Mais lorsque les systèmes qui alimentent l'IA ne sont pas sécurisés, la dette peut augmenter les risques. Les chefs de file ne sont pas à l'abri, mais leur prévoyance, leur gouvernance et leur discipline en matière d'investissement les aideront à éviter que les problèmes se transforment en risques plus coûteux.

Télécharger le rapport : La valeur suit la préparation

Alors que les systèmes d'agents et l'IA autonome poussent les organisations vers une ère de demande informatique constante, le rapport prouve que la valeur suit la préparation, les organisations les mieux préparées pour l'IA établissant le rythme pour les autres.

