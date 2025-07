Le centre de soins de réactivation de PRHC améliore les résultats du rétablissement des patients grâce à la transition de l'hôpital au domicile soutenue par les technologies numériques

Résumé de la nouvelle :

Cisco Canada et le Peterborough Regional Health Centre se sont associés pour offrir des solutions technologiques au centre de soins de réactivation et soutenir les patients pendant leur transition de l'hôpital à leur domicile.

et le Peterborough Regional Health Centre se sont associés pour offrir des solutions technologiques au centre de soins de réactivation et soutenir les patients pendant leur transition de l'hôpital à leur domicile. Grâce au programme Accélération numérique du pays de Cisco, le centre utilise la technologie intelligente pour améliorer sa prestation de soin et son efficacité.

Le projet sert de modèle national pour l'utilisation de l'innovation numérique dans les soins de santé de transition.

TORONTO, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Cisco, chef de file mondial de la mise en réseau et de la technologie, et le Peterborough Regional Health Centre (PRHC) ont collaboré au déploiement d'un centre de soins de réactivation de prochaine génération, un espace sécuritaire et numérique conçu pour soutenir le rétablissement à court terme des patients qui quittent l'hôpital pour retourner à leur domicile.

PRHC (Groupe CNW/Cisco)

« Compte tenu de la demande croissante en soins de santé, l'innovation est essentielle pour offrir les meilleurs soins », a déclaré Wayne Cuervo, directeur du Bureau d'impact numérique de Cisco Canada. « Notre partenariat avec le PRHC démontre comment la technologie peut transformer la prestation des soins de santé, améliorer les résultats pour les patients et établir une nouvelle norme pour le rétablissement partout au Canada. »

Alors que les systèmes de soins de santé font face à des pressions croissantes, y compris le vieillissement de la population et une capacité limitée en soins actifs, ce nouvel établissement permettra d'alléger la pression hospitalière et de libérer des lits d'hôpitaux grandement nécessaires pour les personnes qui ont besoin de soins médicaux urgents, tout en améliorant les résultats du rétablissement pour un large éventail de patients.

« Le centre de soins de réactivation du PRHC ne se contente pas de fournir un endroit où les patients peuvent se rétablir de leur maladie aiguë », a déclaré Lynn Mikula, docteure et présidente et cheffe de la direction du PRHC. « Grâce aux investissements et à l'innovation réalisés dans le cadre de notre partenariat avec Cisco Canada, chaque patient a accès à des soins spécialisés et de rétablissement en vue de sa sortie de l'hôpital. Les soins ciblés offerts dans cette unité aideront à répondre à la demande croissante de notre communauté grandissante et vieillissante. »

Innovation en matière de soins de santé stimulée par le partenariat

En tant que principal partenaire technologique, Cisco fournit les bases numériques au centre de soins de réactivation pour améliorer les soins aux patients et permettre aux cliniciens de se concentrer sur ce qui compte le plus, c'est-à-dire les patients. Le centre détient une suite intégrée d'outils numériques sécurisés pour optimiser la communication, la sécurité et le soutien aux patients. Cette technologie intelligente exploite aussi de façon sécuritaire les données pour l'IA et les analyses qui peuvent être utilisées pour améliorer les soins, les opérations et l'expérience au centre. Les solutions clés comprennent :

Navigateurs de salles WebEx : outils de collaboration en temps réel reliant les équipes de soins, les patients et les familles.

outils de collaboration en temps réel reliant les équipes de soins, les patients et les familles. Insignes Cisco Spaces et Kontakt.io : services basés sur la localisation qui surveillent le flux des patients, améliorent la sécurité et soutiennent le suivi des contacts.

services basés sur la localisation qui surveillent le flux des patients, améliorent la sécurité et soutiennent le suivi des contacts. Bracelets Corsano : dispositifs portables permettant de suivre la mobilité et les signes vitaux, offrant des informations en temps réel sur les progrès du rétablissement.

dispositifs portables permettant de suivre la mobilité et les signes vitaux, offrant des informations en temps réel sur les progrès du rétablissement. Intégration fluide des données : toutes les technologies sont connectées en toute sécurité à la plateforme de données sur mesure du PRHC, Peregrine, qui permet aux cliniciens de prendre des décisions éclairées et sur mesure.

Le projet est rendu possible grâce au programme Accélération numérique du pays de Cisco , qui aide les organisations à accélérer leur transformation numérique en fournissant la technologie, l'expertise et les partenariats là où ils peuvent avoir le plus d'impact.

Un modèle de soins de transition au Canada

Le centre de soins de réactivation du PRHC constitue un plan évolutif pour les soins de transition d'un bout à l'autre du Canada. En combinant l'expertise clinique à l'innovation numérique, le PRHC et Cisco démontrent comment les systèmes de santé peuvent évoluer pour répondre aux besoins complexes et diversifiés des patients qui quittent les soins actifs.

« Au PRHC, nous avons établi une vision audacieuse pour nous-mêmes, y compris un engagement stratégique à transformer les données, les analyses et la technologie pour soutenir les gens aujourd'hui et à l'avenir », a déclaré Evan Lyons, vice-président, Services numériques et d'information, et dirigeant principal de l'information du PRHC. « Alors que la demande continue de croître dans notre région et dans l'ensemble du système de santé, il sera essentiel d'investir dans des solutions numériques novatrices pour soutenir le parcours du patient, alors que nous continuerons de nous efforcer d'offrir les meilleurs soins et le meilleur soutien possible. Nous devrons aussi trouver une place pour le PRHC parmi les hôpitaux les plus performants et les plus avant-gardistes du pays. »

Ensemble, Cisco et le PRHC montrent que l'avenir du rétablissement axé sur les patients repose sur des partenariats avant-gardistes qui offrent des soins compatissants, interconnectés et axés sur la technologie.

Centre rendu possible grâce au soutien de généreux donateurs par l'entremise de la PRHC Foundation

« C'est grâce au soutien généreux de notre communauté qui a permis de collecter 60 millions de dollars pour le PRHC dans le cadre d'une campagne que la Fondation peut répondre rapidement aux besoins les plus urgents du PRHC - comme le centre de soins de réactivation - au fur et à mesure qu'ils se présentent », a déclaré Lesley Heighway, présidente et cheffe de la direction de la PRHC Foundation. « Les dons de la collectivité ont permis de financer 400 000 $ en infrastructure vitale pour l'unité de réactivation, y compris des lits pour les patients, des moniteurs de signes vitaux et des fauteuils roulants spéciaux, afin d'aider les patients à retourner chez eux après les soins hospitaliers. C'est un excellent exemple du pouvoir de la philanthropie dans notre collectivité. Merci aux donateurs. »

À propos du programme Accélération numérique du pays de Cisco

Le programme Accélération numérique du pays de Cisco est une initiative mondiale qui s'associe aux gouvernements, à l'industrie et au milieu universitaire pour accélérer les priorités numériques nationales. Au Canada, le programme aide à faire progresser les innovations dans les domaines des soins de santé, de l'éducation, de l'infrastructure et plus encore - en comblant l'écart entre les besoins du public et le potentiel technologique.

À propos de Cisco

Cisco (NASDAQ : CSCO) est le chef de file technologique mondial qui révolutionne la façon dont les organisations se connectent et se protègent à l'ère de l'IA. Depuis plus de 40 ans, Cisco relie le monde en toute sécurité. Grâce à ses solutions et services de pointe axés sur l'IA, Cisco permet à ses clients, à ses partenaires et à ses collectivités de favoriser l'innovation, d'améliorer la productivité et de renforcer la résilience numérique. Fidèle à son objectif principal, Cisco demeure déterminée à créer un avenir plus connecté et inclusif pour tous. Pour en savoir plus, consultez la page The Newsroom et suivez @Cisco sur X.

Cisco et le logo de Cisco sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez une liste des marques de commerce de Cisco à http://www.cisco.com/go/trademarks . Les marques de commerce tierces mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique pas une relation de partenariat entre Cisco et une autre entreprise.

Peterborough Regional Health Centre (PRHC)

Le PRHC est le plus grand employeur de la région, avec plus de 3 100 employés, 450 médecins ayant des privilèges et un noyau de 250 bénévoles fournissant des soins actifs à une population de plus de 300 000 personnes grandissant rapidement à Peterborough et dans les collectivités environnantes, y compris les Premières Nations de Curve Lake, d'Alderville et de Hiawatha. L'an dernier, le PRHC a publié son plan stratégique 2024-2029, qui souligne son engagement à fournir des soins en temps opportun et d'excellente qualité et à transformer les données, les analyses et la technologie pour soutenir les gens d'aujourd'hui et de demain. Pour en savoir plus sur le plan stratégique du PRHC, cliquez ici .

SOURCE Cisco

Personne-ressource pour les médias : Samantha Campana, Responsable des communications, Cisco Canada, [email protected]