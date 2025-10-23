Résumé de la nouvelle :

Le Toronto Innovation Centre de Cisco présente maintenant un centre des opérations de sécurité (COS) alimenté par l'IA, offrant une expérience immersive aux entreprises canadiennes.

La présentation comprend des démonstrations de technologies de sécurité avancées axées sur l'IA pour se défendre contre les cybermenaces en évolution, avec des scénarios de risque réalistes propres à l'industrie et des défenses à plusieurs niveaux.

Célébrant les 10 ans du Toronto Innovation Centre, cette nouvelle présentation démontre l'engagement de Cisco à aider les organisations canadiennes à renforcer leur cybersécurité à l'ère de l'IA.

TORONTO, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Pour marquer le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité, Cisco - le chef de file mondial en matière de réseautage et de sécurité - a lancé son Centre des opérations de sécurité (COS) alimenté par l'IA au Toronto Innovation Centre. La nouvelle initiative vise à démontrer l'avenir de la cyberdéfense intelligente pour les organisations canadiennes.

La présentation du COS offre aux organisations un environnement pratique pour explorer comment les technologies de sécurité de pointe peuvent les protéger contre le volume croissant et la sophistication des cybermenaces. Les visiteurs peuvent explorer des scénarios de risque verticaux spécifiques, des capacités de confrontation et une posture défensive à plusieurs niveaux, le tout alimenté par l'IA.

« Le lancement de notre Centre des opérations de sécurité alimenté par l'IA représente une étape importante du renforcement et de l'investissement dans l'infrastructure de cybersécurité du Canada de demain », a déclaré Raj Juneja, président de Cisco Canada. « Il ne s'agit pas seulement de voir l'avenir; il s'agit de le comprendre et de le façonner, avec l'IA à l'avant-plan. »

Selon l'indice de cybersécurité de Cisco, 80 % des organisations canadiennes ont connu des incidents de cybersécurité liés à l'IA au cours de la dernière année. Comme les cybercriminels exploitent de plus en plus l'IA, le COS alimenté par l'IA aide les dirigeants à comprendre les menaces émergentes et à cerner les occasions de renforcer leurs défenses.

Grâce à des exemples interactifs du monde réel, les organisations peuvent voir comment les solutions intégrées -- qui couvrent l'identité, les réseaux, les terminaux et le nuage, tous ces éléments alimentés par des renseignements sur les menaces de haute fidélité -- permettent de détecter les attaques, enquêter sur celles-ci et y répondre.

L'expérience immersive réunit des innovations de Cisco Solutions de sécurité, de l'organisation de recherche sur les menaces informatiques Talos de Cisco, de ThousandEyes et de Splunk, en mettant l'accent sur ce qui est le plus pertinent pour les organisations canadiennes, soit la résilience numérique, la continuité opérationnelle, et la capacité d'adaptation au contexte de menaces en évolution.

Renforcer la résilience numérique à l'ère de l'IA

À une époque où l'IA est à la fois un outil puissant et un vecteur de menace potentiel, la présentation du COS permet aux entreprises canadiennes de naviguer en toute confiance dans les complexités du paysage numérique.

Malgré l'augmentation continue des incidents liés à l'IA, seulement 41 % des organisations ont des employés qui comprennent les menaces et les risques liés à l'IA, et il y a plus de postes importants non pourvus que jamais auparavant. En offrant un environnement de collaboration pour l'expérimentation et la création conjointe, Cisco continue d'outiller les entreprises canadiennes pour qu'elles naviguent en toute confiance dans les complexités du paysage numérique et mettent au point des capacités de cybersécurité solides.

Investir dans l'innovation canadienne

Cette initiative s'appuie sur les 30 années de soutien de Cisco à l'innovation, à la recherche et au développement au Canada. Plusieurs solutions de Cisco sont développées par des équipes d'ingénierie au Canada, ce qui renforce les racines canadiennes de la présentation.

Dans le cadre du programme Accélération numérique du pays de Cisco - une initiative comportant plus de 1 700 projets dans le monde qui soutiennent des collectivités sécuritaires, durables et inclusives -, il s'agit de la dernière installation au Toronto Innovation Centre. Depuis plus de dix ans, le Centre aide des organisations de toutes les industries à expérimenter et à créer conjointement avec des technologies de pointe comme l'IA, l'analyse des données, la cybersécurité et le réseautage.

« L'établissement de solides moyens de défense en matière de cybersécurité au sein des organisations est essentiel à la prospérité économique et sociétale du Canada », a déclaré Wayne Cuervo, directeur du Bureau d'impact numérique de Cisco. « Grâce à cet investissement, nous aidons les organisations à relever certains de leurs défis commerciaux les plus pressants. »

À propos de Cisco

Cisco est le chef de file technologique mondial qui révolutionne la façon dont les organisations se connectent et se protègent à l'ère de l'IA. Depuis plus de 40 ans, Cisco relie le monde en toute sécurité. Grâce à ses solutions et services de pointe axés sur l'IA, Cisco permet à ses clients, à ses partenaires et à ses collectivités de favoriser l'innovation, d'améliorer la productivité et de renforcer la résilience numérique. Fidèle à son objectif principal, Cisco demeure déterminée à créer un avenir plus connecté et inclusif pour tous. Pour en savoir plus, consultez la page The Newsroom et suivez @Cisco sur X. Vous trouverez une liste des marques de commerce de Cisco à http://www.cisco.com/go/trademarks . L'utilisation du mot « partenaire » n'implique pas une relation de partenariat entre Cisco et une autre entreprise.

SOURCE Cisco

Contact pour les médias : Lena Knight, [email protected]