Malgré un consensus quant au rôle crucial de l'innovation dans la compétitivité, de nouvelles données montrent que la plupart des entreprises ne soutiennent pas leurs ambitions par des investissements adéquats : seule une entreprise sur quatre investit dans l'innovation

Sommaire :

L'innovation est indispensable, mais sous-financée, car 87 % estiment qu'un manque d'innovation représente un risque financier, mais ils ne sont que 26 % à avoir alloué un budget à ce domaine en particulier.

Trois dirigeants sur quatre (78 %) des dirigeants d'entreprises estiment que la prudence est devenue la plus grande menace pour la compétitivité du Canada , mais 82 % d'entre eux prendraient plus de risques si l'échec financier n'était pas une préoccupation.

, mais 82 % d'entre eux prendraient plus de risques si l'échec financier n'était pas une préoccupation. Cisco Canada célèbre le 10e anniversaire de son centre d'innovation de Toronto , et continue d'aider les entreprises à tester et à développer des idées novatrices dans un environnement collaboratif à faible risque.

TORONTO, le 2 juin 2025 /CNW/ - Presque tous les Canadiens jugent l'innovation essentielle à notre prospérité future et s'attendent à ce que les entreprises montrent l'exemple. Cisco, leader mondial en réseautique et sécurité, dévoile une nouvelle étude montrant que 93 % des dirigeants d'entreprise et 89 % des Canadiens conviennent que l'avenir de l'innovation dans ce pays repose sur les entreprises, et non sur le gouvernement.

L'étude, publiée à l'occasion du 10e anniversaire du Centre d'innovation de Cisco à Toronto, révèle une lacune importante : même s'ils reconnaissent l'importance de l'innovation, les chefs d'entreprise canadiens sous-financent systématiquement les initiatives audacieuses nécessaires pour rester compétitifs sur le marché complexe d'aujourd'hui.

« Nous assistons à un moment charnière pour les entreprises canadiennes », a déclaré Raj Juneja, président de Cisco Canada. « Les organisations comprennent désormais que le fait de ne rien faire signifie qu'elles prennent du retard. Il ne s'agit plus de savoir s'il faut innover, mais de savoir comment le faire de manière à gérer les risques tout en maximisant les occasions favorables. »

L'aversion au risque et à l'investissement menacent la compétitivité

Près de 80 % des chefs d'entreprise canadiens affirment que de « ne prendre aucun risque » est devenu le plus grand danger pour la compétitivité du pays. Pourtant, de nombreuses entreprises peinent encore à passer de la parole au geste.

Dans un même temps, 70 % d'entre eux considèrent que l'innovation elle-même constitue un risque dans l'économie actuelle, même si la grande majorité (87 %) reconnaît que ne pas innover coûtera plus cher à long terme à leur entreprise. Alors que la productivité canadienne est au centre de toutes les attentions, ce paradoxe met en évidence un défi : le Canada sait qu'il doit innover pour rester compétitif, mais l'aversion au risque l'en empêche.

Les données révèlent une tension évidente entre l'ambition et l'action en matière d'innovation. Si 82 % des entreprises canadiennes affirment qu'elles prendraient davantage de risques si elles n'avaient pas à s'inquiéter du coût financier d'un échec, seulement 26 % d'entre elles consacrent des budgets à la recherche et au développement ou à l'innovation. Cet écart entre la reconnaissance et l'investissement met en évidence un défi et une occasion favorable importante pour les entreprises canadiennes.

Plus d'une décennie à soutenir l'innovation

Depuis dix ans, le Centre d'innovation de Cisco à Toronto s'efforce de combler cet important écart en créant un espace où l'innovation peut se faire tout en étant à l'abri des risques. Grâce d'accélération numérique de Cisco pour le Canada, le centre a aidé les organisations canadiennes de tous les secteurs à expérimenter, à créer et à relever des défis concrets grâce à IA et le traitement analytique, la sécurité avancée, la réseautique et la connectivité, ainsi que les appareils connectés.

Au total, Cisco Canada investit plus de 200 millions de dollars par an dans l'innovation au Canada, notamment par l'intermédiaire du Centre d'innovation de Toronto, de la recherche et du développement, des partenariats et des programmes, et plus encore.

« Les entreprises canadiennes ne manquent pas d'idées, elles manquent de moyens pour les tester en toute sécurité », a déclaré Wayne Cuervo, directeur du Bureau de l'impact numérique de Cisco Canada. « Lorsque les organisations peuvent expérimenter librement dans un environnement collaboratif et encadré, nous assistons à des percées remarquables. »

Dans le contexte économique d'aujourd'hui, les entreprises canadiennes ont besoin non seulement de nouvelles technologies, elles ont aussi besoin d'une culture qui favorise la prise de risque et l'expérimentation. Le Centre d'innovation de Toronto montre comment la collaboration entre le gouvernement, les universités et l'industrie peut permettre de relever des défis complexes et d'aider les entreprises à être prêtes pour l'avenir.

« Au cours de la dernière décennie, notre Centre d'innovation a rassemblé des partenaires de tous les secteurs pour résoudre des problèmes concrets, et les résultats parlent d'eux-mêmes », a déclaré Justin Cohen, responsable du Centre d'innovation de Cisco Canada. « Nous avons aidé à connecter des communautés isolées, développé des technologies intelligentes qui aident les personnes âgées à vivre de façon autonome, créé des salles de conférence alimentées à l'énergie solaire, et soutenu des projets qui changent la vie des gens. C'est à cela que ressemble l'innovation ciblée, et nous ne pourrions être plus fiers. »

À propos de l'étude

Voici les résultats d'un sondage réalisé en ligne par Cisco du 15 au 23 avril 2025 auprès d'un échantillon représentatif de 1 501 Canadiens et 300 entreprises canadiennes, tous membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en français et en anglais. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de ± 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, pour les Canadiens, et de ± 5,7 points de pourcentage, 19 fois sur 20, pour les entreprises canadiennes.

