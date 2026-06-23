Étude d'opportunité pour améliorer la mobilité à Saint-Georges : l'appel d'offres est lancé!

SAINT-GEORGES, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, et le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, ont annoncé aujourd'hui le lancement de l'appel d'offres public pour la réalisation d'une étude d'opportunité concernant le secteur situé entre la 74e Rue et la 107e Rue, à Saint-Georges. Celle-ci vise à évaluer les besoins et les solutions afin d'intervenir sur la fluidité et la sécurité de la circulation, notamment d'une rive à l'autre de la rivière Chaudière.

Cette analyse approfondie permettra d'obtenir un portrait détaillé des besoins en matière de mobilité tant actuels que projetés, en tenant compte de l'évolution de la démographie et des activités économiques, ainsi que des questions de sécurité.

Il s'agit de la toute première étude d'opportunité en lien avec la circulation de part et d'autre de la rivière Chaudière à Saint-Georges. Elle fait suite à l'analyse de circulation déposée en décembre 2023, ainsi qu'à l'harmonisation des feux sur le boulevard Lacroix en 2021.

Citations

« Nous savons que la mobilité à Saint-Georges demeure un enjeu important et que des améliorations sont attendues par la population. Notre équipe est déterminée à faire avancer ce dossier et à améliorer les déplacements dans la région. Le lancement de cet appel d'offres public marque aujourd'hui une étape concrète vers l'identification de solutions durables et adaptées aux besoins de la population. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les besoins en mobilité sont indéniables, et la pression sur les infrastructures actuelles continuera de s'accentuer d'ici 2035 et au-delà. Il est donc essentiel d'agir dès maintenant pour préparer l'avenir. Le mandat de l'étude d'opportunité permettra d'approfondir l'analyse, notamment en ce qui concerne le projet d'un second pont, afin d'évaluer rigoureusement les options et de jeter les bases d'une solution durable pour la région. La zone d'intervention ciblée se situe entre la 74e Rue et la 107e Rue. Il s'agit d'une première! »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud

Informations complémentaires

L'étude portera sur plusieurs aspects, dont la circulation, l'environnement, la sécurité et l'aménagement du territoire.

Au cours des derniers mois, les équipes du Ministère ont examiné les analyses précédentes et défini la portée du mandat de l'étude d'opportunité, en plus d'élaborer le devis technique ainsi que les coûts qui y sont associés.

Les conclusions de l'étude sont attendues d'ici 2029.

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]