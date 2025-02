La majorité des Canadiens et Canadiennes pensent que l'accessibilité financière du logement se détériorera en 2025.

Plus de la moitié des locataires s'attendent à ce que leur loyer augmente.

WINNIPEG, MB, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Selon les résultats de la septième édition de l'indice de confiance financière IG Gestion de patrimoine (l'« étude » ou « l'indice »), la majorité (56 %) des Canadiens et Canadiennes pensent que l'abordabilité du logement se détériorera cette année.

Alors que les économistes prévoient un rebond du marché de l'habitation, la population canadienne craint que l'augmentation continue des prix ne détériore davantage l'accès à la propriété.

L'indice, parrainé par IG Gestion de patrimoine (« IG ») et mesuré en partenariat avec Ipsos Canada, révèle ce qui suit :

Un quart (24 %) de la population canadienne prévoit une augmentation des taux hypothécaires cette année.

Plus de la moitié (57 %) des locataires s'attendent à ce que leur loyer augmente au cours de l'année à venir.

Plus de la moitié (54 %) des propriétaires se sentent plus à l'aise d'effectuer un achat important (par exemple une voiture) cette année qu'ils ne l'étaient l'an dernier. Une proportion qui chute à 38 % chez les locataires.

L'inquiétude des Canadiens et Canadiennes à l'égard des prix du logement est bien fondée. En novembre 2024, le prix moyen d'une maison au Canada s'élevait à 696 166 $, ce qui représente une hausse de 6 % par rapport à 2023, selon le Canadian Housing Market Report. Cette augmentation est encore plus prononcée dans certaines provinces, comme l'Alberta, où le prix des maisons a grimpé de 19,5 % en une année.

« L'abordabilité du logement est une préoccupation constante pour l'ensemble de la population canadienne, affirme Alana Riley, cheffe, Prêts hypothécaires, assurances et produits et services bancaires, IG Gestion de patrimoine. Avec la bonne stratégie hypothécaire et un plan financier intégré, les conseillères et conseillers financiers peuvent offrir à leurs clients et clientes une tranquillité d'esprit et un sentiment de sécurité financière en leur proposant une solution à long terme personnalisée, qui tient compte de leur style de vie et de leurs objectifs. »

Dans le marché de l'habitation actuel, les locataires doivent composer avec des défis croissants

Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le loyer moyen pour un appartement de deux chambres au Canada est passé à 1 447 $ par mois en 2024, ce qui représente une augmentation de 5,4 %. Même si cette augmentation est inférieure à celle de 2023 (qui était de 8 %), l'abordabilité demeure un enjeu, surtout pour les nouveaux locataires qui doivent composer avec des hausses de loyer importantes. Ainsi, selon l'étude, quatre locataires sur dix prévoient déménager dans un logement plus petit ou vivre avec des colocataires.

L'étude révèle également une nette disparité entre les régions à cet égard, le Québec étant la province la plus touchée. Trois quarts (75 %) des locataires au Québec s'attendent à ce que leur loyer augmente cette année, comparativement à 57 % pour la moyenne nationale.

« Avec l'aide d'une conseillère ou d'un conseiller financier, les locataires peuvent adopter des stratégies efficaces (établir un budget détaillé, avoir un régime d'épargne et un fonds d'urgence, adopter des stratégies de remboursement de dettes, etc.) qui les aideront à optimiser leurs liquidités et leurs finances afin d'absorber toute hausse de loyer », conclut Mme Riley.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 144 milliards de dollars au 31 janvier 2025. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 278 milliards de dollars au 31 janvier 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez le site ig.ca.

À propos de l'indice de confiance financière IG

Les résultats présentés dans ce rapport sommaire sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé en ligne entre le 20 septembre et le 1er octobre 2024 auprès de 2 001 Canadiens et Canadiennes de l'ensemble du pays. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau de scolarité pour que l'échantillon final soit représentatif de la population canadienne adulte selon les plus récentes données du recensement de Statistique Canada. Pour ce sondage, l'intervalle de crédibilité est de ±2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats qui auraient été obtenus si toute la population canadienne de 18 ans et plus avait été sondée.

