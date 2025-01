Près de la moitié des Canadiennes et Canadiens non retraités préfèrent dépenser pour maintenir leur mode de vie actuel plutôt que d'épargner en vue de la retraite

Pas moins de 80 % des répondants estiment qu'il est difficile d'épargner en vue de la retraite en raison de l'augmentation du coût de la vie

Les trois quarts des personnes interrogées ne croient pas que leur génération jouira d'une retraite aussi confortable que celle dont profitent actuellement les personnes retraitées

WINNIPEG, MB, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Selon l'étude annuelle sur la retraite d'IG Gestion de patrimoine (« IG »), près de la moitié (46 %) des Canadiennes et Canadiens non retraités préfèrent dépenser pour leur mode de vie actuel que d'épargner en vue de la retraite, soit parce qu'ils remboursent leurs dettes (38 %), ou qu'ils préfèrent profiter de la vie maintenant (18 %).

Même si bon nombre d'entre eux ont des projets de retraite clairs (voyager, travailler à temps partiel, offrir des conseils), la hausse des coûts, l'endettement et les pressions financières continuent de peser sur leur capacité à épargner.

Cette étude, menée en collaboration avec Pollara Strategic Insights, a révélé ce qui suit :

Quatre personnes sondées sur cinq (80 %) estiment qu'il est difficile d'épargner pour la retraite en raison de l'augmentation du coût de la vie, et plus de la moitié d'entre elles (56 %) ont reporté l'épargne en raison de pressions financières.

Près de la moitié (47 %) des gens prévoient prendre leur retraite avant l'âge de 65 ans, mais le tiers envisagent de rester sur le marché du travail pour payer des frais de subsistance de base, augmenter leurs revenus ou maintenir des liens sociaux.

Malgré les pressions financières, deux cinquièmes (38 %) des personnes sondées espèrent pouvoir voyager à la retraite, alors que 17 % prévoient travailler à temps partiel ou offrir des conseils. Le tiers d'entre elles (33 %) ont l'intention de prioriser les passe-temps et autres centres d'intérêt.

En moyenne, les Canadiennes et Canadiens non retraités allouent 12 % de leurs revenus à l'épargne-retraite, mais consacrent 67 % aux frais de subsistance de base et 20 % aux loisirs.

« Les défis liés à la hausse des coûts et au remboursement des dettes croissantes nuisent souvent à la capacité des gens à épargner en vue de la retraite, indique Christine Van Cauwenberghe, cheffe de la planification financière à IG Gestion de patrimoine. Or, notre approche de planification financière intégrée nous permet d'outiller la clientèle afin qu'elle puisse trouver l'équilibre parfait pour savourer et financer la vie d'aujourd'hui, tout en planifiant une retraite solide avec confiance. »

La valeur des conseils financiers

L'étude a également révélé une lacune préoccupante sur le plan des conseils financiers : seul un tiers des Canadiennes et Canadiens non retraités ont une conseillère ou un conseiller financier. Parmi ceux-ci, la majorité déclare que leur conseillère ou conseiller les aide à profiter de la vie tout en épargnant en vue de la retraite (76 %), et leur offre des conseils personnalisés qui répondent à leurs besoins (91 %).

Ces constats constituent une occasion importante pour les conseillers et conseillères de combler ce manque sur le plan des conseils financiers et d'outiller davantage de personnes pour les aider à atteindre leurs objectifs de la retraite.

« Chaque retraite est unique. Les conseillères et conseillers financiers peuvent vous aider à élaborer un plan de retraite personnalisé qui répondra à vos besoins uniques tout en gérant les pressions financières actuelles en fonction du style de vie souhaité à la retraite. », de conclure Mme Van Cauwenberghe.

À propos de l'étude réalisée par Pollara

Cette étude en ligne a été menée en décembre 2024 auprès de 1 511 adultes canadiens non retraités, âgés de 18 ans et plus. Les études en ligne ne peuvent pas comporter de marge d'erreur. Toutefois, à titre indicatif, la marge d'erreur sur un échantillon probabiliste de cette taille serait de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Les données ont été pondérées en fonction du sexe, de l'âge et de la région afin de s'assurer que l'échantillon est représentatif de la population adulte canadienne actuelle selon les plus récentes données du recensement.

