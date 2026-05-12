AVIS - Point de presse de Québec solidaire sur la Loi Gabie-Renaud

QUÉBEC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole et cheffe parlementaire de Québec solidaire, Ruba Ghazal, fera un point de presse demain à 11h50 dans le Foyer du parlement, suite au dépôt du projet de loi Gabie-Renaud, pour protéger davantage les femmes contre la violence conjugale.

Prendront la parole Rachel Renaud, la soeur de Gabie Renaud, et Nancy Boucher, ex-conjointe de Jonathan Blanchet, accusé du meurtre de Gabie Renaud.

Seront également présentes:

Chantal Bertrand, Annie Gagnon et Yves Imbeault, de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ)

Gabrielle Pitre, Jennifer-Ann Dooling et Justine Bouvier, de la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM);

Lily Thibeault, comédienne et autrice;

Magali Boudon, directrice générale du Conseil québécois LGBT;

Mylène de Repentigny-Corbeil, présidente-directrice-générale de l'organisme Les 3 sex*;

Anicée Ouellet, réalisatrice.

Aide-mémoire

Date: 13 mai 2026

Heure: 11h50

Lieu: Foyer de l'hôtel du Parlement

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]