AVIS - Point de presse de Québec solidaire sur la Loi Gabie-Renaud
Nouvelles fournies parAile parlementaire de Québec solidaire
12 mai, 2026, 18:14 ET
QUÉBEC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole et cheffe parlementaire de Québec solidaire, Ruba Ghazal, fera un point de presse demain à 11h50 dans le Foyer du parlement, suite au dépôt du projet de loi Gabie-Renaud, pour protéger davantage les femmes contre la violence conjugale.
Prendront la parole Rachel Renaud, la soeur de Gabie Renaud, et Nancy Boucher, ex-conjointe de Jonathan Blanchet, accusé du meurtre de Gabie Renaud.
Seront également présentes:
- Chantal Bertrand, Annie Gagnon et Yves Imbeault, de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ)
- Gabrielle Pitre, Jennifer-Ann Dooling et Justine Bouvier, de la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM);
- Lily Thibeault, comédienne et autrice;
- Magali Boudon, directrice générale du Conseil québécois LGBT;
- Mylène de Repentigny-Corbeil, présidente-directrice-générale de l'organisme Les 3 sex*;
- Anicée Ouellet, réalisatrice.
Aide-mémoire
Date: 13 mai 2026
Heure: 11h50
Lieu: Foyer de l'hôtel du Parlement
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]
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