Été 2024 : près d'un million de visites à la promenade Samuel-De Champlain et 100% de satisfaction

QUÉBEC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - La promenade Samuel-De Champlain a été visitée près d'un million de fois l'été dernier, un succès doublé d'un taux de satisfaction global qui atteint la perfection.

Au total, 954 000 visites ont été faites sur la promenade entre le 1er juillet et le 8 septembre 2024, par quelque 305 000 visiteurs uniques, selon une étude de fréquentation menée par Léger pour la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ). Selon les données estimées par le sondeur, les adeptes sont donc revenus en moyenne trois fois au cours de l'été pour profiter de la promenade.

La station de la Plage est particulièrement prisé des visiteurs. @CCNQ Jonathan Tobin (Groupe CNW/Commission de la capitale nationale du Québec) La promenade Samuel-De Champlain a été visitée près d'un million de fois à l'été 2024. @CCNQ Jonathan Tobin (Groupe CNW/Commission de la capitale nationale du Québec)

« L'appropriation des citoyens pour la Promenade démontre qu'il s'agit d'un site fantastique en bordure du fleuve avec des installations de grande qualité. Le taux de satisfaction démontre que la CCNQ a fait un excellent travail. Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! » s'enthousiasme Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« C'est un très grand succès! Les gens viennent et reviennent. Et ce qui nous réjouit davantage, c'est que le taux de satisfaction atteint 100%. Cela fait chaud au cœur de voir à quel point les Québécois aiment et adoptent ce magnifique espace », affirme la présidente-directrice générale de la CCNQ Marie Claire Ouellet.

La promenade Samuel-De Champlain est en effet très prisée par la population locale, alors que 97% de ses visiteurs proviennent de la région métropolitaine de Québec. D'ailleurs, presque quatre résidents sur dix, en provenance des différents arrondissements, sont venus profiter de la beauté des lieux au cours de l'été, soit pour aller à la plage, se baigner dans le bassin et profiter des jets d'eau, marcher, contempler les paysages, pique-niquer, pédaler ou simplement flâner.

Coup de cœur pour la plage

La station de la Plage, inaugurée en juillet 2023, est l'endroit le plus prisé, alors que les trois quarts des visiteurs rencontrés sur place dans le cadre de l'étude s'y sont rendus.

Le sondage effectué fait ressortir que l'accès au site se fait principalement en voiture ou en motocyclette.

En moyenne, les visiteurs de la promenade Samuel-De Champlain passent un peu plus de deux heures et demie sur place. L'espace attire des gens de toutes les générations, qui viennent en couple, en famille ou entre amis.

L'étude de Léger s'est faite en deux volets. Des entrevues individuelles ont été réalisées auprès de 533 visiteurs sur le terrain entre le 1er juillet et le 8 septembre et un sondage Omnibus dans la grande région métropolitaine de Québec, a été mené à la mi-septembre, auprès de 500 répondants. La marge d'erreur est de 4,2%, 19 fois sur 20.

