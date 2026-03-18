État du service sur la ligne 11 - Vaudreuil-Hudson

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - À la suite du déraillement d'un train de marchandises survenu le mercredi 18 mars près de la gare Dorion, sur la ligne 11 - Vaudreuil-Hudson, exo souhaite informer sa clientèle et ses partenaires de l'évolution de la situation ainsi que des mesures mises en place.

La circulation ferroviaire restera interrompue entre les gares Vaudreuil et Île-Perrot, en attente du rétablissement complet de la voie ferroviaire. Plusieurs équipes, dont celles du propriétaire de l'emprise ferroviaire, sont toujours mobilisées sur le terrain afin de remettre en service la voie endommagée, de procéder à son inspection et de permettre la reprise des trains.

En attendant la résolution de l'enjeu, voici à quoi les usagers peuvent s'attendre pour la période de pointe du matin du jeudi 19 mars 2026 sur la ligne 11 - Vaudreuil-Hudson. Il s'agit d'un plan établi en date du 18 mars, à 23 h 00 et qui est susceptible de changer. Nous invitons donc les usagers à consulter l'application Chrono avant de se déplacer, afin de planifier adéquatement leurs déplacements.

Train

La circulation ferroviaire sera maintenue entre les gares Île-Perrot et Lucien-L'Allier sur la ligne 11 Vaudreuil - Hudson.

Le train 114, prévu à l'horaire pour un départ à 6 h 55 en direction de Montréal, est annulé. Les autres départs sur la ligne sont maintenus, uniquement entre les gares Île-Perrot et Lucien-L'Allier.

Des circonstances hors de notre contrôle pourraient retarder les heures de passage des autres voyages. Les usagers sont invités à utiliser les options de transport alternatives lorsque possible.

Autobus

Voici les mesures déployées pour soutenir les déplacements entre les gares affectées par la perturbation :

Bonification de navettes inter-gares, entre Dorion, Pincourt, Île-Perrot et Côte-Vertu :

Premier départ à 6 h de la gare Dorion

Deuxième départ à 6 h 30 de la gare Dorion

Dernier départ à 8 h 15 de la gare Dorion

Lieux d'embarquement des navettes :

Gare Dorion : arrêt sur l'avenue Saint‑Henri, devant le civique 87

Gare Pincourt : arrêt Traversier / Cardinal-Léger

Gare Île‑Perrot : quai 4

Terminus Côte‑Vertu : emplacements désignés pour les lignes d'exo

Gare Vaudreuil : le service sera assuré par la ligne 40 entre le terminus Vaudreuil et la station de métro Côte-Vertu

Suivi en continu de la situation et accompagnement à la clientèle

Soulignons que l'incident, survenu à 9 h 00 le mercredi 18 mars, n'implique aucun train d'exo et aucun blessé n'a été rapporté.

Nos équipes demeurent mobilisées pour suivre l'évolution de la situation et ses impacts potentiels sur le service ferroviaire de la ligne 11 - Vaudreuil-Hudson, jusqu'au rétablissement complet de la voie.

Les usagers sont invités à privilégier les options de transports alternatives lorsque possible et à consulter le site Web exo.quebec, l'application Chrono et X pour suivre l'état du service en temps réel. Des mises à jour en continu y sont publiées, selon l'évolution de la situation et de l'offre de transport disponible.

Des messages vocaux seront également diffusés à bord des trains et à travers l'affichage numérique dans les gares et terminus de la ligne 11 - Vaudreuil-Hudson. De plus, des inspecteurs supplémentaires sont déployés dans les gares et terminus du secteur afin d'assister les usagers durant la perturbation.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire de 4 000 km2 couvre les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ainsi que Saint-Jérôme et Kahnawake. Que ce soit par train, par autobus, par transport adapté ou en taxi collectif, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Relations médias, 514 287-2464, poste 4057, [email protected]