Estimation du nombre d'électeurs ayant voté par anticipation

GATINEAU, QC, le 25 août 2026 /CNW/ --

Élections Canada a publié le nombre estimatif d'électeurs qui ont voté lors des quatre jours de vote par anticipation des élections partielles fédérales en cours dans Beaches-East York (Ontario), Chicoutimi-Le Fjord (Québec) et North Vancouver-Capilano (Colombie‑Britannique).

Les bureaux de vote par anticipation étaient ouverts le vendredi 21 août, le samedi 22 août, le dimanche 23 août et le lundi 24 août, de 9 h à 21 h.

Selon les données préliminaires, quelque 39 500 électeurs ont voté par anticipation à ces élections partielles.

Nombre préliminaire d'électeurs ayant voté par anticipation Circonscription Nombre préliminaire d'électeurs ayant voté par anticipation aux élections partielles en cours Beaches-East York 11 800 Chicoutimi-Le Fjord 11 000 North Vancouver-Capilano 16 700

Ces données, arrondies à la centaine près, sont estimatives. Certains bureaux de vote n'ont peut-être pas encore communiqué le nombre d'électeurs qui y ont voté.

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SOURCE Elections Canada

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