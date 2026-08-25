Estimation du nombre d'électeurs ayant voté par anticipation

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Elections Canada

25 août, 2026, 16:47 ET

GATINEAU, QC, le 25 août 2026 /CNW/ --

  • Élections Canada a publié le nombre estimatif d'électeurs qui ont voté lors des quatre jours de vote par anticipation des élections partielles fédérales en cours dans Beaches-East York (Ontario)Chicoutimi-Le Fjord (Québec) et North Vancouver-Capilano (Colombie‑Britannique).
  • Les bureaux de vote par anticipation étaient ouverts le vendredi 21 août, le samedi 22 août, le dimanche 23 août et le lundi 24 août, de 9 h à 21 h.
  • Selon les données préliminaires, quelque 39 500 électeurs ont voté par anticipation à ces élections partielles.

                  Nombre préliminaire d'électeurs ayant voté par anticipation

Circonscription

Nombre préliminaire d'électeurs ayant voté par anticipation aux élections partielles en cours

Beaches-East York

11 800

Chicoutimi-Le Fjord

11 000

North Vancouver-Capilano

16 700
  • Ces données, arrondies à la centaine près, sont estimatives. Certains bureaux de vote n'ont peut-être pas encore communiqué le nombre d'électeurs qui y ont voté.

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SOURCE Elections Canada

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