Estimation du nombre d'électeurs ayant voté par anticipation

Nouvelles fournies parElections Canada
25 août, 2026, 16:47 ET
GATINEAU, QC, le 25 août 2026 /CNW/ --
- Élections Canada a publié le nombre estimatif d'électeurs qui ont voté lors des quatre jours de vote par anticipation des élections partielles fédérales en cours dans Beaches-East York (Ontario), Chicoutimi-Le Fjord (Québec) et North Vancouver-Capilano (Colombie‑Britannique).
- Les bureaux de vote par anticipation étaient ouverts le vendredi 21 août, le samedi 22 août, le dimanche 23 août et le lundi 24 août, de 9 h à 21 h.
- Selon les données préliminaires, quelque 39 500 électeurs ont voté par anticipation à ces élections partielles.
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Nombre préliminaire d'électeurs ayant voté par anticipation
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Circonscription
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Nombre préliminaire d'électeurs ayant voté par anticipation aux élections partielles en cours
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Beaches-East York
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11 800
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Chicoutimi-Le Fjord
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11 000
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North Vancouver-Capilano
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16 700
- Ces données, arrondies à la centaine près, sont estimatives. Certains bureaux de vote n'ont peut-être pas encore communiqué le nombre d'électeurs qui y ont voté.
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SOURCE Elections Canada
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